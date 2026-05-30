Carlo Ancelotti bringt nichts so schnell aus der Fassung. Der hochdekorierte Coach der brasilianischen Nationalmannschaft äußert sich nun zur erhofften Neymar-Rückkehr beim WM-Auftakt.

Rio de Janeiro (dpa) – Brasiliens Star-Coach Carlo Ancelotti blickt der Rückkehr von Neymar pragmatisch-zuversichtlich entgegen. Er bestätigte dabei auch noch mal die WM-Teilnahme des derzeit angeschlagenen 34-Jährigen. «Er arbeitet gut, ist motiviert. Er wird sich schnell erholen. Er wird bei uns bleiben, bis er wieder fit und einsatzbereit ist», sagte Ancelotti bei einer Pressekonferenz vor der Testpartie gegen Panama im legendären Maracanã.

Ancelotti ergänzte: «Wir gehen davon aus, dass er für das erste Spiel der Weltmeisterschaft wieder fit sein wird. Sollte er es nicht bis zum ersten Spiel schaffen, wird er bis zum zweiten Spiel wieder fit sein.»

Personelle Änderungen am Kader für die Endrunde will der 66 Jahre alte Italiener nicht mehr vornehmen. «Die ausgewählten Spieler sind diese 26, und diese 26 werden bei der Weltmeisterschaft spielen», betonte er.

Nach Angaben des brasilianischen Fußball-Verbandes CBF hat Neymar eine Muskelverletzung zweiten Grades in der Wade. Nur um eine Schwellung handle es sich nicht, hieß es – im Gegensatz zur ursprünglichen Diagnose des FC Santos, für den Neymar spielt.

Letztes Neymar-Länderspiel im Oktober 2023

Der 34-Jährige wird Ancelotti gegen Panama und am 7. Juni in Cleveland gegen Ägypten fehlen. Den WM-Auftakt bestreitet der Rekordweltmeister gegen Marokko am 14. Juni um 00.00 Uhr deutscher Zeit. Danach geht es für Brasilien gegen Haiti und Schottland.

Sein bisher letztes Länderspiel bestritt Neymar im Oktober 2023. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay erlitt er einen Kreuzbandriss. Seitdem kämpfte der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain immer wieder mit Verletzungen. Anfang 2025 kehrte er vom saudi-arabischen Club Al-Hilal zu seinem Heimatverein FC Santos zurück.