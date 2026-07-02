Er ist der Unterschiedspieler bei Ägypten und wird im ersten K.-o.-Spiel des Landes bei einer WM dringend gebraucht. Doch zuletzt war Mohamed Salah am Oberschenkel verletzt. So ist der Stand.

Arlington (dpa) – Ein Startelf-Einsatz von Ägyptens Superstar Mohamed Salah im K.-o.-Duell mit Australien ist weiter ungewiss. Der 34-Jährige freue sich auf das Spiel und wolle seinen Beitrag zum Weiterkommen leisten, sagte Trainer Hossam Hassan bei der Pressekonferenz: «Aber natürlich werde ich kein Risiko eingehen, solange ich nicht zu hundert Prozent sicher bin, dass er fit und bereit für morgen ist.»

Er hoffe, dass Salah in Ägyptens erstem WM-K.o.-Spiel seit 92 Jahren an diesem Freitag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Dallas Stadion spielen könne, ergänzte der Coach: «Wir sind uns aber noch nicht sicher, ob er in der Startelf stehen wird.»

Salah hatte sich im letzten Gruppenspiel gegen den Iran (1:1) eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Am Mittwoch war der langjährige Angreifer des FC Liverpool, der seit dem 1. Juli vereinslos ist, teilweise wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Das sagt der Coach über Salah

Hassan gilt als ein Trainer, für den Starkult in einer Mannschaft befremdlich ist. Deswegen versucht er auch, den Stellenwert Salahs öffentlich nicht besonders hervorzuheben. Entsprechend zurückhaltend war auch seine Antwort auf die Frage eines Journalisten, ob Salah der vielleicht am meisten unterschätzte Spieler der WM sei.

«Fragen Sie doch diejenigen, von denen Sie glauben, dass sie ihn unterschätzen», sagte Ägyptens Trainer und fügte dann an: «Was mich betrifft, so ist er technisch und auch in Bezug auf die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft einer der besten Spieler, die ich habe, und er gehört weltweit zu den Besten.»