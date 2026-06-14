Beim ersten deutschen Gruppenspiel gegen Curaçao treffen der jüngste und älteste Nationaltrainer des Turniers aufeinander. Was sagt Urgestein Dick Advocaat über Julian Nagelsmann?

Houston (dpa) – Der niederländische Trainer des deutschen Gruppengegners Curaçao, Dick Advocaat, ist Fan von Bundestrainer Julian Nagelsmann. «Er ist ein exzellenter Trainer», sagte Advocaat vor dem Spiel gegen die DFB-Auswahl am heutigen Abend in Houston (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV), ein «fantastischer Trainer». Wer in einem so jungen Alter Deutschlands Nationaltrainer werde, müsse etwas Besonderes haben.

Nagelsmann (38) und Advocaat (78) trennen 40 Jahre – die beiden sind der jüngste und der älteste Trainer des Turniers. «Jung, berühmt», sei Nagelsmann, sagte Advocaat, der ankündigte, die Rolle des Außenseiters zwar anzunehmen – aber deshalb noch lange nicht aufgeben zu wollen.

«Wir sind ein kleines Land, aber wir wollen ihnen das Leben sehr schwer machen», sagte der Trainer des WM-Neulings. Er erwarte, dass die DFB-Auswahl das Spiel beherrschen werde. Sein Team werde aber den Raum nutzen, den Deutschland zulasse.

Großer Respekt vor Torwart Neuer

Ums Alter ging es bei Advocaat auch bei der Frage nach dem Einfluss von Nationaltorwart Manuel Neuer auf das Spiel. «Wenn man 40 Jahre ist, muss man außergewöhnliche Fähigkeiten haben – und das hat er», sagte der Niederländer über den DFB-Torwart. «Das ist das, was wir jede Woche bei Bayern München gesehen haben.» Deshalb sei es folgerichtig, dass Neuer zur WM in die Nationalmannschaft zurückgekehrt sei.