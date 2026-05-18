Dick Advocaat nominiert Curaçaos WM-Kader: Im Aufgebot des Auftaktgegners der deutschen Mannschaft stehen auch Spieler mit Bundesliga-Erfahrung.

Willemstad (dpa) – Der zurückgekehrte Nationaltrainer Dick Advocaat hat den WM-Kader des deutschen Auftaktgegners Curaçao nominiert. Zu dem 26-köpfigen Aufgebot zählt das Quartett Jürgen Locadia (früher Hoffenheim/Bochum), Riechedly Bazoer (Wolfsburg), Tahith Chong (Bremen) und Joshua Brenet (Hoffenheim), das Bundesliga-Erfahrung aufweisen kann.

WM-Neuling Curaçao trifft am 14. Juni (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston auf die deutsche Mannschaft. Weitere Gegner in der Gruppe E sind Ecuador (21. Juni) und die Elfenbeinküste (25. Juni).

Um die Nationalmannschaft des Inselstaates hatte es in der vergangenen Woche Wirbel gegeben. Trainer Fred Rutten trat als Coach des kleinsten WM-Teilnehmers der Geschichte bereits nach drei Monaten im Amt zurück. Sein Vorgänger Advocaat, der das Amt wegen gesundheitlicher Probleme seiner Tochter nach der erfolgreichen Qualifikation aufgegeben hatte, übernahm erneut.

Für Advocaat wird es die dritte WM-Teilnahme als Nationaltrainer. 1994 war er mit den Niederlanden in den USA dabei, 2006 in Deutschland trainierte er Südkorea.