War vorher nicht alles schlecht, ist nun auch nicht alles gut. So schnell geht es nicht – weder für den DFB, noch für die TuS Koblenz. Doch manchmal liegen Extreme zwischen Kritik und Lob eng beieinander. Da braucht es auch mal nur ein 5:0 oder 3:0.

Ein Brustlöser. Eine Beschreibung, die sowohl auf das 5:0 der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande, als auch auf den 3:0-Sieg der TuS Koblenz in der Oberliga gegen Spitzenteam FK Pirmasens zutrifft. Viel wurde über die Leistungen der „Schängel“ zuletzt diskutiert. Auf den Zuschauerrängen, genau wie in den Kommentarspalten der sozialen Medien. Nach vier Ligaspielen ohne Sieg gelang nun ein kleiner Befreiungsschlag.

Unsere Sportreporter Moritz Hannappel und Jona Heck sprechen über die Extreme bei der TuS zwischen Kritik und Lob, kommen dabei auch auf Themen außerhalb des Sportlichen zu sprechen. Doch hauptsächlich gehts um den Fußball und da waren Hannappel und Heck am Wochenende wieder auf den Sportplätzen der Region unterwegs. Sie teilen ihre Ansichten und ordnen die Geschehnisse in Oberliga und Bezirksliga Ost ein.

i Unsere Sportreporter Moritz Hannappel und Jona Heck (von links) ordnen in der neuen „SpoRZfreunde“-Episode erneut die aktuellen Geschehnisse auf den Sportplätzen der Region ein. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zu hören gibts den Podcast auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Einschalten!