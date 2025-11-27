Freitagabend in Velbert Wer darf für Siegen beim Schlusslicht beginnen? Moritz Hannappel 27.11.2025, 18:15 Uhr

Beim 2:2 gegen Fortuna Köln änderte Trainer Boris Schommers das System. Auch, um den aus Alsdorf stammenden Jannik Krämer als zusätzliche Absicherungen vor der Abwehrkette zu haben. Bleibt er im Team – und wer ersetzt den verletzten Kevin Goden?

Die Zahlen sprechen für die Sportfreunde Siegen, wenn der Tabellensiebte am Freitagabend beim Tabellenletzten in Velbert gastiert. Mitaufsteiger SSVg Velbert stellt mit 15 eigenen Treffern nicht nur die harmloseste Offensive, sondern besitzt mit 40 Gegentreffern auch die anfälligste Defensive der Regionalliga West.







