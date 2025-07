Wie Roman Weidenfeller zeichnete sich auch Matheo Raab schon zu Jugendzeiten als herausragender Torhüter bei den Spfr Eisbachtal aus und machte auf dem Weg nach oben ebenfalls in Kaiserslautern Station. Jetzt ist Raab in der 1. Bundesliga angekommen.

„Von der Hanse in die Hauptstadt“ heißt es für den ehemaligen Eisbachtaler Jugendspieler Matheo Raab. Der 26-jährige Torhüter wechselt von Bundesligaaufsteiger Hamburger SV zum 1. FC Union Berlin. In der Hauptstadt trifft Raab, der bereits als B-Jugendlicher für Eisbachtaler in der Rheinlandliga debütierte, auf seinen ehemaligen Trainer Steffen Baumgart.

Wen sie sich da geangelt haben, scheinen die „Eisernen“ aus Berlin ganz genau beobachtet zu haben. „Dass Matheo Raab ein Frühstarter ist, zeigte sich bereits im Jahr 2015: Im Alter von gerade einmal 16 Jahren gab der gebürtige Weilburger bei den Sportfreunden Eisbachtal sein Debüt in einer Herrenmannschaft“, heißt es auf der Homepage des 1. FC Union zu den Westerwälder Wurzeln des 1,87 Meter großen Schlussmanns.

Von Nentershausen über Trier und Kaiserslautern nach Berlin

„Mit Matheo erhalten wir eine weitere wichtige und interessante Komponente für unser Torwart-Team. Wir sind überzeugt davon, dass er die Konkurrenz zwischen den Pfosten beleben wird und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat”, wird Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer beim 1. FC Union Berlin, in einer Mitteilung des Bundesligisten zitiert.

„Der Weg, den Union in den letzten Jahren gegangen ist und in Zukunft weiter gehen will, hat mich sofort überzeugt“, betonte Raab im Rahmen seiner Vertragsunterzeichnung. „Ich habe viel Gutes über das Stadion und die Fans gehört und kann es kaum abwarten, das alles selbst zu erleben. Ich freue mich auf meine neuen Kollegen und will der Mannschaft unbedingt helfen, die gesetzten Ziele zu erreichen.”

Der Weg in Richtung der legendären „Alten Försterei“, wo Union zu Hause ist, führte für den Torwart von Nentershausen aus zunächst an die Mosel zu Eintracht Trier, wo er für die U19 spielte, ehe er sich zur Saison 2017/18 dem 1. FC Kaiserslautern anschloss. Wie einst beim Eisbachtaler Eigengewächs und späteren Weltmeister Roman Weidenfeller waren die „Roten Teufel“ auch für Matheo Raab eine gute Wahl. In insgesamt 27 Partien hütete er zunächst das Tor der FCK-Reserve in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, schaffte dann aber den vereinsinternen Aufstieg zu den Profis in die Dritte Liga. Im November 2020 debütierte der Ex-Eisbachtaler beim 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken und hatte damit ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zum Profi erreicht.

i Eine prägende Station auf dem Weg nach oben: Mit dem 1. FC Kaiserlautern gelang Matheo Raab die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Hier jubelt er nach der erfolgreichen Relegation gegen Dynamo Dresden. Jan Woitas. picture alliance/dpa

In Kaiserslautern etablierte sich Raab zur unumstrittenen Nummer eins zwischen den Pfosten und hatte in der Saison 2021/22 großen Anteil an Kaiserslauterns Rückkehr in die 2. Bundesliga. In dieser Spielzeit verpasste er nur vier Spiele, sammelte Erfahrung im DFB-Pokal und erwies sich in der Relegation gegen Dynamo Dresden als sicherer Rückhalt. Wie jetzt folgte auch vor drei Jahren dem Aufstieg der Wechsel: Zur Saison 2022/23 zog es Matheo Raab vom Betzenberg Richtung Volksparkstadion. Beim Hamburger SV musste er sich zwar als Nummer zwei hinter Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes einreihen, bekam aber schnelle seine erste Chance im HSV-Kasten. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub 1. FC Kaiserslautern kam er am elften Spieltag zum Einsatz und hielt beim 1:1 einen Punkt für sein Team fest.

i Die Anfänge im Westerwald: Im Tor der Eisbachtaler B-Jugend (links, hier im November 2014 im Heimspiel gegen die SV Elversberg) empfahl sich Matheo Raab schnell für Einsätze im Rheinlandliga-Team. Michelle Saal

Seine beste Phase erlebte der Torwart in der folgenden Spielzeit, als er in der Rückrunde unter Cheftrainer Tim Walter und dessen Nachfolger Steffen Baumgart zur Hamburger Nummer eins aufstieg und inklusive der drei DFB-Pokalspiele insgesamt 17 Einsätze absolvierte. Dass in der Aufstiegssaison der Hamburger nur vier weitere Partien hinzukamen, lag auch daran, dass er wegen einer hartnäckigen Lungenentzündung den Auftakt der Spielzeit 2024/25 verpasste und die HSV-Verantwortlichen in der Folge wieder Heuer Fernandes den Vorzug gaben.

Das Pech blieb fortan an ihm haften: Nachdem der große Motorsport-Fan Mitte Dezember im Training über Schmerzen klagte, ergaben Untersuchungen eine Fraktur des Handwurzelknochens in der rechten Hand, die operiert werden musste. Erst Ende April rückte der Ex-Eisbär für die finalen vier Partien zurück in den Spieltagskader. Seinen letzten Pflichtspieleinsatz sammelte Raab beim Pokal-Aus des HSV in Freiburg Ende Oktober.

Raab ersetzt den aus Berndroth stammenden Schwolow

Beim 1. FC Union wird Matheo Raab von den Hauptstadtmedien als „neuer Stellvertreter für Torwart Frederik Rönnow“ gehandelt, wie es etwa bei rbb24.de heißt. Diese Rolle füllte bisher der aus Berndroth im Rhein-Lahn-Kreis stammende Ex-Freiburger Alexander Schwolow aus, der sich in diesem Sommer gegen einen Verbleib bei den Köpenickern entschieden hatte.

Vergangenen Sonntag sammelte die neue Nummer 31 (das ist Raabs Rückennummer) der Unioner bereits die ersten Minuten zwischen den Pfosten. Die „Köpenicker“ siegten mit 5:0 im Testspiel bei Grün-Weiss Ahrensfelde – der gebürtige Weilburger wurde in der ersten Hälfte jedoch kaum geprüft. In der Sommervorbereitung besteht nun aber genügend Zeit, sich als Herausforderer zu empfehlen – so wie es Raab schon in Kaiserslautern und Hamburg gelungen ist.