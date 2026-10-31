In der Bezirksliga Westfalen sorgt die SG Mudersbach/Brachbach für Furore. Dank Platzwart-Legende Ulrich Merzhäuser spielt das Team das ganze Jahr über auf einem Top-Rasen, auf dem auch Regionalligist Sportfreunde Siegen gerne mal trainiert.
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Dass eine Amateurmannschaft jedes Einzelne seiner Heimspiele auf einem Rasenplatz austrägt, ist äußerst ungewöhnlich. Wenn die nasskalten Herbstmonate ins Land ziehen, legen die meisten Teams ihre Spiele auf einen Kunstrasen oder gar einen Hartplatz.