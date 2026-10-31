Helden aus der zweiten Reihe
Ulrich Merzhäuser ist in Mudersbach längst eine Legende
Die Mannschaft weiß, was sie an ihm hat: Ulrich Merzhäuser (in Blau auf dem Mäher) hat sich schon früh in seinem Leben der SG Mu
Die Mannschaft weiß, was sie an ihm hat: Ulrich Merzhäuser (in Blau auf dem Mäher) hat sich schon früh in seinem Leben der SG Mudersbach verschrieben.
Christian Scheurer

In der Bezirksliga Westfalen sorgt die SG Mudersbach/Brachbach für Furore. Dank Platzwart-Legende Ulrich Merzhäuser spielt das Team das ganze Jahr über auf einem Top-Rasen, auf dem auch Regionalligist Sportfreunde Siegen gerne mal trainiert.

Lesezeit 3 Minuten
Dass eine Amateurmannschaft jedes Einzelne seiner Heimspiele auf einem Rasenplatz austrägt, ist äußerst ungewöhnlich. Wenn die nasskalten Herbstmonate ins Land ziehen, legen die meisten Teams ihre Spiele auf einen Kunstrasen oder gar einen Hartplatz.
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