In idyllischem Ambiente nutzte der FV Rheinland im Hotel Zugbrücke die Gelegenheit Danke zu sagen. „Der Tag des Ehrenamts ist der höchste Feiertag im Verband. Vieles wäre ohne das Ehrenamt nicht möglich“, betonte Gregor Eibes, der Präsident des FVR.
Großer Bahnhof und viel Applaus: F ür außergewöhnlichen Einsatz im Ehrenamt wurde die TuS Burgschwalbach im Hotel Zugbrücke in Höhr-Grenzhausen mit dem mit 500 Euro dotierten „Walter-Desch-Preis“ ausgezeichnet. „Vereine sind Organisationen für die Gesellschaft.