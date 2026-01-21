Ehrung in Höhr-Grenzhausen TuS Burgschwalbach erhält den „Walter-Desch-Preis“ Stefan Nink 21.01.2026, 10:54 Uhr

i Den „Walter-Desch-Preis“ erhielt die TuS Burgschwalbach im Hotel Zugbrücke in Höhr-Grenzhausen. Das Foto zeigt von links DFB-Vizepräsidentin Célia Sasic, Bernd Spriestersbach (der langjährige Jugendleiter der TuS hatte die Bewerbung geschrieben und eingereicht), Christof Ott (2. Vorsitzender), Karl-Heinz Funk (Vorsitzender), FVR-Ehrenpräsident Walter-Desch, Kreisvorsitzender Oliver Stephan und FVR-Präsident Gregor Eibes. Peter Seydel

In idyllischem Ambiente nutzte der FV Rheinland im Hotel Zugbrücke die Gelegenheit Danke zu sagen. „Der Tag des Ehrenamts ist der höchste Feiertag im Verband. Vieles wäre ohne das Ehrenamt nicht möglich“, betonte Gregor Eibes, der Präsident des FVR.

Großer Bahnhof und viel Applaus: F ür außergewöhnlichen Einsatz im Ehrenamt wurde die TuS Burgschwalbach im Hotel Zugbrücke in Höhr-Grenzhausen mit dem mit 500 Euro dotierten „Walter-Desch-Preis“ ausgezeichnet. „Vereine sind Organisationen für die Gesellschaft.







