„Indiskutable Leistungen“ Trainer-Knall in Siegen: Boris Schommers muss gehen Moritz Hannappel 10.08.2026, 13:16 Uhr

i Nach nur zwei Spieltagen in der neuen Regionalliga-West-Saison ist die Zusammenarbeit zu Ende: Boris Schommers wurde von den Sportfreunden Siegen nach nur einem Punkt aus zwei Spielen gegen Aufsteiger von seinen Aufgaben als Trainer entbunden. Marco Bader

Nach einem enttäuschenden Saisonstart ziehen die Sportfreunde Siegen Konsequenzen. Trainer Boris Schommers, erst seit Oktober 2025 im Amt, muss nach schwachen Leistungen bereits vor dem dritten Spieltag gehen. Vorerst übernimmt eine Interimslösung.

Drei Pflichtspiele ist die Saison für die Sportfreunde Siegen jung. Nach einer Niederlage (2:3 bei Westfalia Rhynern) und einem Remis in der Regionalliga West gegen jeweils einen Aufsteiger aus der Oberliga – dazwischen garniert mit einem 7:0-Sieg im Verbandspokal beim Landesligisten TuS Sundern – zieht der ambitionierte Viertligist aus dem Leimbachtal erste Konsequenzen.







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