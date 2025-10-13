Die SG Mudersbach/Brachbach verpasst vorerst den Sprung ins gesicherte Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga Westfalen. Gegen den TuS Plettenberg setzte es für die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach eine 1:2-Niederlage.

Die SG Mudersbach/Brachbach verpasste es, sich vorübergehend ordentlich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Im Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5)

gegen den TuS Plettenberg zeigte sich die SG vor dem gegnerischen Tor zu ineffizient und musste sich mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.