1974 besiegte er mit der DDR die Bundesrepublik, zwei Jahre zuvor gewann er schon Olympia-Bronze. Dynamo Dresdens Club-Ikone Hans-Jürgen Kreische ist mit 78 Jahren gestorben.

Dresden (dpa) – Dynamo Dresden trauert um Hans-Jürgen Kreische. Der Ehrenspielführer des Fußball-Zweitligisten und WM-Teilnehmer von 1974 ist in der vergangenen Nacht im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte der Club unter Berufung auf das Umfeld der Familie mit.

Kreische holte mit Dynamo fünf DDR-Meisterschaften, gewann Olympia-Bronze 1972 und besiegte zwei Jahre später in Hamburg mit der DDR-Mannschaft die Auswahl der Bundesrepublik bei der WM. Der Offensivspieler war zudem viermal Torschützenkönig der Oberliga. Letztlich absolvierte Kreische 344 Spiele für Dynamo, davon 37 im Europapokal, und erzielte insgesamt 188 Tore. Mit insgesamt 262 Torbeteiligungen ist Kreische der Top-Scorer der Sportgemeinschaft.

Gedenkminute am Samstag

«Hansi war ohne Zweifel einer der größten Sportler seiner Zeit. Als junge Kerle haben wir zu ihm aufgeblickt, wie zu kaum jemand anderem. Wenn er den Platz betrat, waren magische Momente nicht weit», sagte Kreisches Wegbegleiter, der frühere Dynamo-Sportchef Ralf Minge.

Vor dem Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (20.30 Uhr/RTL Nitro und Sky) plant der Club, eine Gedenkminute zu Ehren Kreisches abzuhalten. Außerdem soll die Mannschaft mit einem Trauerflor auflaufen.