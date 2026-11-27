Der VfL Bochum hat seinen zweiten Heimsieg in der Saison. Gegen Darmstadt 98 war Torjäger Philipp Hofmann wieder der Held. Die Gäste aus Hessen müssen weiter auf den ersten Auswärtspunkt warten.

Bochum (dpa) – Philipp Hofmann hat den VfL Bochum zum zweiten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geführt und die Punktlos-Serie von Darmstadt 98 in fremden Stadien verlängert. Beim 2:0 (0:0) gegen die Hessen brachte der Torjäger seine Mannschaft in der 81. Minute per Kopf in Führung, Berkan Taz setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

In der lange Zeit schwachen Partie taten die Bochumer für den Erfolg mehr als die Darmstädter und verdienten sich so die drei Punkte. Der VfL verbesserte sich vorerst auf den achten Tabellenplatz. Darmstadt 98 muss fürchten, am Ende des 13. Spieltages auf einen Abstiegsplatz zu rutschen.

Späte Treffer lassen Bochum jubeln

Die Bochumer hatten von Beginn an mehr Spielanteile, machten aber zu wenig daraus. Pech hatte der VfL, als Rechtsverteidiger Sean Klaiber von der Strafraumgrenze nur die Latte traf. Zum Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste stärker.

Nach dem Wechsel wurde die Partie lebendiger, das Niveau blieb mäßig. Die Bochumer erhöhten zwar den Druck, Darmstadts Defensive ließ aber zunächst wenig zu. Die Schüsse von Koji Mioshi (50.) und Christian Rasmussen (63.) waren lange die einzigen auffälligen Szenen im VfL-Angriffsspiel.

Gäste-Torwart Daniel Schuhen war jeweils auf dem Posten. Mitten in der Bochumer Drangphase fiel fast die Darmstädter Führung, als Milan Smit (74.) aus kurzer Entfernung am überragend reagierenden VfL-Keeper Timo Horn scheiterte. Dann kam der Auftritt von Hofmann, Taz sorgte mit dem Schlusspfiff für die Entscheidung.