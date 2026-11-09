Tim Walters zweite Ära als Trainer von Holstein Kiel endet vorzeitig. Nach dem Sturz ans Tabellenende trennt sich der Zweitligist von ihm. Über die Nachfolge will der Club noch informieren.

Kiel (dpa) – Holstein Kiel hat sich zwei Tage nach dem 1:2 gegen Arminia Bielefeld von Trainer Tim Walter getrennt. Außer Walter müssen auch seine Assistenten Michael Wimmer und Julian Hübner den Verein verlassen, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Wer Walters Nachfolger wird, steht zumindest offiziell noch nicht fest. Laut Medien ist der Ex-Bielefelder Mitch Kniat ein Kandidat für die Nachfolge.

«Nach einem Drittel der Saison haben die nackten Zahlen schon eine gewisse Aussagekraft», sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe laut Mitteilung. Nach der ersten Heim-Niederlage steht die KSV Holstein in der Länderspielpause auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Norddeutschen, die in der Saison 2024/25 noch in der Bundesliga gespielt hatten, weisen aktuell acht Punkte auf. Nach elf Spieltagen haben die Störche bislang nur einen Sieg geholt. Dies seien «alarmierende Zahlen», sagte Rebbe. Die Entwicklung stagniere, Stabilität und Konstanz würden bislang fehlen. Nun sei ein frischer Impuls nötig, um das «Minimalziel Klassenerhalt nicht zu gefährden».

Kniat erfolgreich in Bielefeld

Folgt nun Kniat? Der 40-Jährige war im Sommer 2023 Cheftrainer der Arminia geworden. Zwei Jahre später stieg er mit den Ostwestfalen auf und hielt sie in der vergangenen Saison in der Liga. Zum Saisonende verließ er den Verein. Sein größter Erfolg war der Einzug ins DFB-Pokal-Finale 2025 (2:4 gegen den VfB Stuttgart).

Walter übernahm von Aufstiegstrainer Marcel Rapp

Walters Vertrag lief noch bis zum Ende Saison. Er hatte die Schleswig-Holsteiner in der Vorsaison am 25. Februar auf dem 14. Tabellenplatz übernommen. Zuvor hatte sich der Club von Aufstiegstrainer Marcel Rapp getrennt. Walter hielt die Kieler in der 2. Bundesliga. Am Ende belegten sie zwar Platz zwölf, hatten aber nur vier Punkte Vorsprung auf Absteiger Fortuna Düsseldorf.

In dieser Saison gelang der bisher einzige Sieg in der Liga am 9. Spieltag gegen Dynamo Dresden (3:0). Es folgte der überraschende Erfolg im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim im Elfmeterschießen. Doch die Niederlagen bei der ebenfalls gefährdeten SpVgg Greuther Fürth und nun gegen die Arminia waren zu viel. Immer wieder geriet Walter für seinen risikoreichen Spielstil in die Kritik.

Sport-Geschäftsführer Rebbe hatte Walter lange den Rücken gestärkt. Nach der Pleite gegen die Bielefelder vermied er dann aber das Bekenntnis zu dem gebürtigen Badener. «Wie immer werden wir uns morgen zusammensetzen und das genau analysieren und dann auch die richtigen Schlüsse ziehen», sagte er am Samstag nach Abpfiff beim TV-Sender Sky.

In Kiel begann Walters Karriere als Profi-Trainer

Holstein Kiel war die erste Profistation in der Trainerkarriere von Tim Walter. Aus dem Nachwuchs von Bayern München war er zur Spielzeit 2018/19 in den Norden gewechselt, führte die «Störche» auf Platz sechs in der 2. Liga. Es folgten die Stationen beim VfB Stuttgart (Juli bis Dezember 2019), beim Hamburger SV (Juli 2021 bis Februar 2024) und bei Hull City in England (Juli bis November 2024), bevor er wieder in Kiel anheuerte. Dort ist seine zweite Amtszeit nun auch beendet.