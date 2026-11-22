Hertha BSC besteht auch im hitzigen Berlin-Brandenburg-Duell. Bei Energie Cottbus baut der Hauptstadtclub seine Tabellenführung aus. Eine pikante Personalie beendet der Trainer mit klaren Worten.

Cottbus (dpa) - Nach dem nächsten Statement-Sieg und drei weiteren Punkten auf dem prall gefüllten Konto räumte Stefan Leitl noch eine heiße Berliner Personalie ab. «Linus bleibt», rief der Hertha-Coach laut und gut gelaunt durch die enge Interviewzone in Cottbus. «Keine Diskussion.»

Jener Linus Gechter stand gleichzeitig vor den Reportermikrofonen und musste natürlich nicht nur über den 4:0 (1:0)-Sieg des souveränen Spitzenreiters der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Energie Cottbus sprechen. Borussia Dortmund soll Interesse an einem Wintertransfer des 22 Jahre alten Junioren-Nationalspielers haben, munkelte man seit Tagen in der Hauptstadt.

Leitl will, dass Gechter bleibt

Nix da, konkretisierte Leitl später auf Nachfrage. Wer diese Idee verfolge, bekomme es mit ihm zu tun. Die Berliner wollen sich ihren Flow Richtung Bundesliga-Rückkehr durch Personalspekulationen nicht verderben und hatten zuvor mit dem klaren Erfolg im immer brisanten Berlin-Brandenburg-Derby den nächsten Beweis geliefert.

Gechter hatte daran mit Torvorbereitung und souveräner Spielweise einmal mehr maßgeblichen Anteil. Doch was den ziemlich geplättet wirkenden Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz besonders an der Hertha beeindruckte, war der kollektive Jubel des Berliner Teams auch nach dem vierten Tor, als das Spiel längst entschieden war. Dieser Spirit trägt die Hertha durch die Saison.

«Wir waren mutig, wollten vorne bleiben auf das nächste Tor gehen. Das war ein harter Kampf gegen einen guten Gegner. Wir mussten wieder ans Limit gehen», sagte Leitl. Der Lohn: Bei zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger 1. FC Nürnberg fehlt schon nach zwölf Spielen nur noch einen Sieg zum inoffiziellen Titel als Weihnachtsmeister. Auch wenn sie natürlich offiziell weiterhin nicht von Saisonperspektiven sprechen. Weder für den Dezember noch für den Mai.

Sebastian Grönning (6. Minute) und Paul Seguin (48.) trafen vor 19.622 Zuschauern im ausverkauften Energie-Stadion jeweils per Kopfball nach Eckbällen. Dyovaisio Zeefuik (90.) und Gustaf Nilsson (90.+1) spät nach. Das Premierentor des Schweden war es, dass die Jubelszenen auslöste, die Wollitz so gefielen. Den Hertha-Fans natürlich auch. Sie konnten weiter ihren 100-Punkte-Ohrwurm schmettern. Verlieren ist ein verloren gegangenes Gefühl bei der Hertha.

Cottbus hat derweil das Siegen verlernt und rutschte nach dem siebten Spiel ohne Erfolg bis auf den vorletzten Platz ab. Fousseny Doumbia (58.) sah nach einer Notbremse gegen Herthas Jon Dagur Thorsteinsson die Rote Karte. Bei den Berlinern sah der eingewechselte Soufian Gouram (90.+2) in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

«Die letzten beide Tore musst du nicht kassieren. Dann fällt das ganze höher aus als es wirklich war. Umso bitterer, dass du am Ende vier Kirschen bekommst», sagte Leonardo Bittencourt. Jetzt steht für die Lausitzer Aufsteiger harter Abstiegskampf an.

Wollitz will Team begleiten

«Jetzt kommt ein weiteres Ostderby, dann ein Spiel auf Augenhöhe», blickte Wollitz auf die Partien in Magdeburg und gegen Osnabrück voraus. Seiner Mannschaft versprach er dafür eine gute «Begleitung», was immer das heißen sollte. «Es würde uns guttun, mal ein Erfolgserlebnis zu haben», sagte er und blickte ganz kurz hinüber zum davon verwöhnten Leitl.