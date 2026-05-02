Der VfL Osnabrück kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Nach dem nächsten Patzer von Rot-Weiss Essen steht der Aufstieg des Drittliga-Tabellenführers vorzeitig fest.

Osnabrück (dpa) – Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Weil Konkurrent Rot-Weiss Essen beim VfB Stuttgart II mit 1:6 (0:2) verlor, steht der Aufstieg der Niedersachsen bereits am drittletzten Spieltag dieser Drittliga-Saison fest. Die Osnabrücker Partie beim SV Wehen Wiesbaden an diesem Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) ist damit ebenso bedeutungslos wie die beiden letzten Saisonspiele gegen Ulm und Stuttgart II.

Mit dem Aufstieg krönen die Osnabrücker eine beeindruckende Saison. Vor der Spielzeit hatten nur wenige die Niedersachsen als Aufstiegskandidat auf dem Zettel, nachdem der VfL in der Saison zuvor nur knapp den Absturz in die Regionalliga verhindern konnte.

Doch dem neuen Trainer Timo Schultz gelang es schnell, eine stabile Einheit zu formen. Der frühere Coach des FC St. Pauli und des 1. FC Köln hatte sich schon bei seinem Amtsantritt selbstbewusst gezeigt: «Ich werde hier nicht als Trainer antreten, um zwei Jahre Dritte Liga zu verwalten. Das ist nicht mein Anspruch und dafür ist auch der ganze Verein viel zu ambitioniert», hatte Schultz bei seiner Vorstellung gesagt.