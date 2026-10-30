Sechsmal ist der Ball im Zweitliga-Spiel zwischen Energie Cottbus und dem VfL Bochum im Netz - aber nur drei Treffer zählen. Bei den Brandenburgern setzt sich eine bittere Serie fort.

Cottbus (dpa) – Der VfL Bochum hat den Schwung aus dem Pokalsieg gegen Mainz 05 mit in die 2. Fußball-Bundesliga genommen und das Auswärtsspiel beim FC Energie Cottbus gewonnen. Die Mannschaft von Uwe Rösler setzte sich mit 2:1 (0:1) durch und schob sich in der Tabelle vor die Lausitzer. Energie gab zum fünften Mal in Serie eine Führung aus der Hand.

Tolcay Cigerci (21. Minute) brachte die Hausherren zwar per Foulelfmeter in Führung. Philipp Hofmann (70.) und der eingewechselte Christian Rasmussen (88.) drehten die Partie aber zugunsten der Gäste. Für den VfL ist es der erste Liga-Sieg seit Anfang September.

Drei Tore werden aberkannt

In einer chancenarmen ersten Hälfte blieben die Gäste offensiv weitgehend harmlos. Cottbus war das bessere Team, ohne sich viele hochkarätige Möglichkeiten zu erspielen. Die Lausitzer profitierten von einem Foul von VfL-Keeper Timo Horn an Energie-Profi Lucas Copado im Strafraum.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Bochum verbessert und hatte zunächst Pech, dass gleich zwei vermeintliche Treffer von Hofmann (53./61.) wegen Abseits aberkannt wurden. Auf der Gegenseite zählte auch ein Traumtor von Justin Butler (55.) aus rund 20 Metern wegen einer Abseitsstellung nicht.

Nach dem Ausgleich drückte Cottbus auf den Heimsieg. Christian Kinsombi (82.) vergab aber die beste Chance und musste noch mit ansehen, wie sein Team als Verlierer vom Platz ging.