Hannover 96 liegt gegen Fürth zunächst zurück und kommt erst nach der Pause zum Ausgleich. Dann wird Waniss Taibi in der Nachspielzeit zum entscheidenden Mann.

Hannover (dpa) – Hannover 96 hat den erhofften zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Sandro Wagner in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. In der Nachspielzeit erlöste Waniss Taibi (90. Minute+1) die Niedersachsen mit seinem Treffer zum 2:1 (0:1) über die SpVgg Greuther Fürth. Ole Pohlmann (34.) hatte die Franken am 51. Geburtstag ihres Trainers Heiko Vogel in Führung gebracht. Hannovers Kapitän Teitur Thordarson (57.) erzielte den Ausgleich.

Während Hannover vor 31.000 Zuschauern den insgesamt vierten Saisonsieg feierte und in die obere Tabellenhälfte kletterte, kassierte Fürth bereits die vierte Auswärtsniederlage in Serie.

Wagner musste bereits früh wechseln. In der 8. Minute musste Angreifer Benjamin Källmann mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz. Der Finne wurde vom Isländer Thordarson ersetzt. Ansonsten verlief die Anfangsphase ruhig. Den ersten gefährlichen Abschluss hatte Hannover in der 13. Minute durch Mustapha Bundu.

Fürth nutzt Standarsituation zum Führungstreffer

Bei den Gästen machte sich zunächst das verletzungsbedingte Fehlen von Top-Torjäger Felix Klaus bemerkbar. So nutzten die Franken einen Standard. Nach einer Ecke flankte Krisztian Keresztes auf Pohlmann, der aus kurzer Distanz abschloss.

Hannover blieb dran, war aber kaum gefährlich. Erst die Kombination von Marcel Hartel auf Thordarson brachte den Ausgleich. Nach dem 1:1 passierte in den beiden Strafräumen zunächst nicht mehr viel. Bis Taibi mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für die Erlösung und Jubelstürme im Niedersachsenstadion sorgte.