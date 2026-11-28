Hannover 96 kommt nach dem Fehlstart in die Saison immer besser in Schwung. In Osnabrück gelingt ein weiterer Punkte-Dreier. Die Aufstiegsränge kommen in Sichtweite.

Osnabrück (dpa) – Hannover 96 hat seine Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Im Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück feierte das Team von Trainer Sandro Wagner einen 1:0 (0:0)-Erfolg und ist damit nun bereits seit vier Spielen ungeschlagen. Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Mustapha Bundu in der 72. Minute den Siegtreffer für 96.

Hannover verbesserte sich durch den etwas glücklichen Erfolg auf den siebten Tabellenplatz. Osnabrück ist 13. und hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Osnabrück mit besseren Chancen

Die Osnabrücker überließen den Gästen zunächst die Spielkontrolle und setzten aus einer stabilen Defensive heraus auf Konter. So hatte Hannover zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen lagen aber aufseiten der Lila-Weißen. Leon Opitz verfehlte das 96-Tor nur knapp, beim Schuss von Adrian Beck war Hannovers Torwart Leo Weinkauf auf dem Posten.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde schienen die Osnabrücker in Führung zu gehen. Ismail Badjie hämmerte den Ball ins Tor, allerdings war dem Osnabrücker Stürmer zuvor die Kugel an die Hand gesprungen, weshalb Schiedsrichter Michael Bacher dem Treffer nach Eingriff des Videoassistenten die Anerkennung verweigerte.

Von Hannover war dagegen offensiv so gut wie gar nichts zu sehen. Zwar war Lars Gindorf rechtzeitig fit und stand in der Startformation. Doch bis auf einen Schuss von Stefan Teitur Thordarson, der im letzten Moment abgeblockt wurde, wurden die Gäste nicht gefährlich.

Bundu kommt und trifft

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Hannover weiter schwer. Ausgerechnet in einer Phase, in der die Osnabrücker etwas Druck aufbauten, gingen die Gäste aber in Führung. Marcel Hartel legte den Ball zurück auf Bundu, der mit seinem ersten Ballkontakt traf.

96 hatte die Partie jetzt im Griff. Ein Treffer von Kolja Oudenne wurde zwar vom Videoassistenten zurückgenommen, doch Osnabrück kam nicht mehr zum Ausgleich und ist nun seit vier Spielen ohne eigenes Tor.