1.000 Polizeibeamte umstellen nach dem Spiel gegen St. Pauli den K-Block von Dynamo Dresden. Warum die Behörden gegen einige Fans ermitteln und warum sie das Heimspiel und Razzien nutzen.

Dresden (dpa) – Schwerwiegende Vorwürfe gegen Dynamo-Ultras haben in Dresden zu einem in dieser Form beispiellosen Polizeieinsatz geführt. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, wie sie nach dem ungewöhnlichen Einsatz mit insgesamt 1.000 Polizeibeamten mitteilten.

Ein Großaufgebot mit Beamten aus mehreren Bundesländern umstellte nach dem Zweitliga-Spiel von Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli (2:1) am Samstag den vornehmlich mit Mitgliedern der Gruppierung «Ultras Dynamo» besetzten K-Block des Dresdner Stadions. Einsatzkräfte durchsuchten zudem etwa 30 Objekte, neben Wohnungen und Gebäuden in Dresden «sowie punktuell an anderen Orten im Freistaat Sachsen» auch das Clubhaus der «Ultras Dynamo» und einen Container hinter dem K-Block des Stadions.

Bei den Ermittlungen geht es auch um schwere Straftaten im Rahmen einer streng hierarchisch organisierten Struktur, heißt es in einer Mitteilung. Aus einer Gruppe von etwa 450 Personen wurden vier Beschuldigte (29, 33, 36 und 38 Jahre alt) festgenommen und noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt.

Drei Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft. Ihnen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Bereits seit April 2024 laufen nach Angaben der Behörden Ermittlungen gegen die Beschuldigten. Es gebe nun weitere Erkenntnisse zur Struktur und zu den Aktivitäten der Gruppierung, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Polizei spricht von gezielter Aktion

Der Einsatz «richtete sich ausdrücklich nicht gegen friedliche Fußballfans, sondern gezielt gegen mutmaßliche Straftäter», sagte der Leitende Polizeidirektor der Polizeidirektion Dresden, Jens Uhlmann. «Bei unseren Maßnahmen haben wir klar zwischen Mitgliedern der Gruppierung sowie Unbeteiligten differenziert und auch den Witterungsbedingungen Rechnung getragen.»

Der Zweitligist wurde von dem Einsatz überrascht. «Die SG Dynamo Dresden möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Verein im Vorfeld in keiner Weise über die Maßnahmen informiert wurde. Erst mit deren Durchführung wurde die Vereinsführung mit dem Sachverhalt konfrontiert», heißt es in einer Stellungnahme. Der Club werde zunächst alle verfügbaren Fakten zusammentragen und bewerten, um sich ein eigenes, vollständiges Bild der Situation zu verschaffen.

Dynamo zweifelt Verhältnismäßigkeit an

«Erst auf dieser Grundlage können wir die Vorgänge umfassend einordnen. Dabei werden wir insbesondere auch auf die Verhältnismäßigkeit der bei uns am Stadion im Rahmen eines Heimspiels durchgeführten Maßnahmen blicken. Nach jetzigem Stand ist diese in Anbetracht der Tatsache, dass dort mehrere hundert unbeteiligte Menschen stundenlang in der Kälte verharren mussten, stark anzuzweifeln», sagte Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann. Der Verein stehe weiterhin für einen konstruktiven Dialog mit allen beteiligten Institutionen und werde die Öffentlichkeit informieren, sobald belastbare Erkenntnisse vorliegen.

Behörden haben bewusst das Heimspiel genutzt

Das Heimspiel am Samstag habe man sich bewusst für den Einsatz ausgesucht, um Beweismittel gebündelt an einem Ort sicherzustellen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei darum gegangen nachzuweisen, dass es sich um eine Gruppierung handle, die sich unter identitätsstiftenden Symbolen vereine.