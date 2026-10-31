In einer Woche steigt das Zweitliga-Topspiel zwischen Tabellenführer Hertha und Aufstiegsfavorit Wolfsburg. Der Ex-Berliner Reese führte den VfL vorher noch zu einem Heimsieg gegen Osnabrück.

Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg ist bereit für das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. Eine Woche vor dem Auftritt beim souveränen Tabellenführer gewann der große Aufstiegsfavorit mit 2:0 (1:0) gegen den Aufsteiger VfL Osnabrück.

Entscheidender Mann in diesem Nordduell war der Mann, um den sich am nächsten Samstagabend bei seiner Rückkehr nach Berlin vieles drehen wird: Der Ex-Herthaner Fabian Reese traf in der 30. Minute mit einem schönen Distanzschuss. Das 2:0 von Muhammed Damar (50.) bereitete der 28-Jährige ähnlich sehenswert vor.

Von 23.222 Zuschauern inklusive VW-Chef Oliver Blume in der Volkswagen Arena unterstützten rund 6.000 Fans den VfL Osnabrück. Der Aufsteiger zeigte auch ein überzeugendes Auswärtsspiel, verteidigte sehr kompakt und ließ den Wolfsburgern in der ersten halben Stunde kaum Spielraum. Auch in Rückstand geriet der Außenseiter nur aufgrund eines eigenen Fehlers: Adrian Beck verlor den Ball am eigenen Strafraum und Reese nutzte das sofort aus.

Osnabrück nutzt Chancen nicht

Kurz vor der Pause hatte Osnabrück sogar noch die große Chance zum Ausgleich, als Niklas Wiemann am Fünfmeterraum frei zum Kopfball kam (45.). Ansonsten aber war die Wolfsburger Dominanz nach etwa 20 Minuten immer größer geworden.

Entschieden wurde dieses Spiel in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit: Damar belohnte einen druckvollen Wolfsburger Wiederbeginn mit dem 2:0. Im Gegenzug vergab Jonathan Gomez die gute Möglichkeit, die Osnabrücker gleich wieder heranzubringen (51.).

Die Gäste wehrten sich danach weiter. Daniel Kofi Kyereh bekam noch eine weitere Chance (65.). Anders als in den Vorwochen verloren die Wolfsburger diesmal aber nicht mehr die Kontrolle über das Spiel. Kapitän Maximilian Arnold und der Brasilianer Vinicius Souza liefen im defensiven Mittelfeld erstmals gemeinsam auf. Das stabilisierte das Gefüge.