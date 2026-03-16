Münster ist in der 2. Bundesliga bis auf Platz 16 abgerutscht. Nach der heftigen Niederlage in Dresden zieht der Club personelle Konsequenzen.

Münster (dpa) – Der SC Preußen Münster hat auf den Negativlauf in der 2. Bundesliga reagiert und sich von Trainer Alexander Ende getrennt. Wie die Westfalen einen Tag nach der 0:6-Klatsche bei Dynamo Dresden mitteilten, muss zudem Co-Trainer Zlatko Muhovic gehen. Die Preußen haben von den vergangenen zwölf Ligaspielen nur eins gewonnen. In der Tabelle sind sie auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht.

U23-Coach übernimmt

«Mit Alex war unser Ziel, eine klare und langfristig angelegte Spielidee aufzubauen. Diese Spielidee lebt von Attributen, die wir in der aktuellen Situation und nach der schwierigen Rückserie nicht mehr in der notwendigen Form auf den Platz bringen konnten», wird Geschäftsführer Ole Kittner in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Er ergänzte: «Mit dem Blick nach vorne und dem Bewusstsein, dass wir unser Saisonziel weiterhin aus eigener Kraft erreichen können, haben wir jetzt eine konsequente Entscheidung im Sinne des Clubs getroffen.»

Das Training übernimmt zunächst U23-Coach Kieran Schulze-Marmeling. Der 36-Jährige soll die Mannschaft auf die Partie am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg vorbereiten.