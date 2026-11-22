Pfosten, Latte und ein starker Torwart: Der Karlsruher SC kommt in der 2. Liga gegen den VfL Osnabrück trotz klarer Überlegenheit nur zu einem 0:0.

Karlsruhe (dpa) – Trotz zahlreicher Chancen ist der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Gegen den offensiv harmlosen VfL Osnabrück verpassten die glücklosen Badener den so dringend erhofften Heimsieg vor 26.883 Zuschauern im kalten Wildparkstadion. Wie das Team von VfL-Trainer Timo Schultz steckt der KSC mit ebenfalls zwölf Punkten weiter im Tabellenkeller fest.

Die von Kapitän Marvin Wanitzek angetriebenen Karlsruher begannen schwungvoll und suchten immer wieder nach spielerischen Lösungen gegen tief stehende Osnabrücker. Einen ersten gefährlichen Flachschuss von Tim Civeja parierte VfL-Torhüter Jonas Krumrey in der 13. Minute stark. Kurz darauf traf KSC-Stürmer Shio Fukuda nur den Pfosten, stand zuvor aber im Abseits.

Das Tempo aus dem flotten Beginn konnte der KSC nicht halten, dominierte aber weiter gegen die auf Konter lauernden Gäste. Wanitzek und mehrmals Civeja vergaben beste Chancen. Und Abwehrchef Marcel Franke verpasste in seinem 300. Zweitliga-Spiel per Kopf nach einer Wanitzek-Ecke die Führung.

Latte, Pfosten, aber keine Tore

Osnabrücks Offensive um Adrian Beck, der den Ball an die Latte schlenzte, und Robin Meißner näherte sich zumindest zweimal dem Karlsruher Tor an. Ansonsten lautete die Devise der Lila-Weißen: hinten dicht machen. Vorzeitig beendet war die Partie für den verletzten Fridolin Wagner, Leon Flach ersetzte ihn nach 24 Minuten.

Die Karlsruher waren auch nach der Pause das klar aktivere Team. Wanitzek per Freistoß und Franke nach einer Ecke trafen aber nur den Pfosten. In der Schlussphase hatte der KSC ebenfalls Alu-Glück, als Daniel-Kofi Kyereh die Latte traf. Direkt zuvor hatte Torwart Hans-Christian Bernat einen Kyereh-Flachschuss klasse gehalten.