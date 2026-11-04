Dass Joti Chatzialexiou zu Eintracht Frankfurt wechseln wird, steht seit einigen Tagen fest. Nun hat der 1. FC Nürnberg einen neuen Sportvorstand gefunden.

Nürnberg (dpa) – Der 1. FC Nürnberg hat einen Nachfolger für den zu Eintracht Frankfurt wechselnden Sportvorstand Joti Chatzialexiou gefunden. Dieter Frey wird ab sofort die sportlichen Belange des Fußball-Zweitligisten verantworten, wie der FCN mitteilte. Der 54-Jährige spielte von 2001 bis 2004 für die Franken und blieb dem Club vor allem durch Arbeit im Nachwuchsbereich auch danach immer verbunden.

«Er hat seit Jahren maßgeblichen Anteil daran, dass der Club herausragende Arbeit im ClubNachwuchs leistet, Talente bei uns gefördert werden und es schlussendlich regelmäßig in den Profibereich schaffen», wird Aufsichtsratschef Peter Meier zitiert. Seit 2024 arbeitete Frey hauptamtlich als Sportlicher Leiter für den FCN und stieg Anfang 2026 zum Direktor auf.

«Als ich 2001 als Spieler zum Club gekommen bin, habe ich schnell gemerkt, welche Kraft und Faszination dieser Verein ausstrahlt. Dass ich nun, 25 Jahre später, Vorstand werde, ist für mich eine große Wertschätzung», sagte Frey.