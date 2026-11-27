Nürnberg verliert seinen Schwung im Kampf um die Spitzenränge der 2. Liga. In Heidenheim setzt es die zweite Niederlage nacheinander. Die Gastgeber können aufatmen.

Heidenheim (dpa) – Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut gepatzt und beim zuletzt kriselnden 1. FC Heidenheim verloren. Trotz teilweise klarer Überlegenheit unterlagen die Franken mit 1:3 (1:1). Im Aufstiegsrennen bedeutete dies nach der Heimniederlage gegen Braunschweig den nächsten Dämpfer für Miroslav Kloses Team, das nun am Wochenende von Magdeburg, Wolfsburg und Kaiserslautern von Tabellenrang zwei verdrängt werden kann.

Heidenheim indes atmet nach nur drei Punkten aus den jüngsten sieben Partien auf und klettert im Klassement wieder in die obere Hälfte. Patrick Mainka (13. Minute), Budu Zivzivadze (61.) und Jan Schöppner (65.) erzielten die Treffer für die Hausherren. Der zwischenzeitliche Ausgleich ging ebenso auf das Heidenheimer Konto: Marcel Costly unterlief ein Eigentor (39.).

Heidenheim eiskalt – Nürnberg im Aluminium-Pech

Dabei hatte Nürnberg deutlich mehr vom Spiel, war aktiver und auch in den Zweikämpfen zumeist stärker. Heidenheim-Kapitän Mainka aber gelang die frühe Führung, als er einen Eckball per Kopf und Schulter in einem weiten Bogen ins Tor beförderte. Vor der Pause wurde eine scharfe Hereingabe von Nürnbergs Eric Porstner dann durch Costlys Brust zum 1:1 in eigene Tor gelenkt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Nürnberger den Druck – wurden dann aber innerhalb von wenigen Minuten eiskalt erwischt. Einen Schuss von Zivzivadze fälschte «Club»-Verteidiger Alexios Kalogeropoulos unhaltbar ab. Kurz danach stocherte Schöppner den Ball über die Linie, nachdem Torwart Jan Reichert dessen Kopfball nicht festgehalten hatte. Es sollte nicht sein für die Nürnberger, bei denen Julian Justvan gleich zweimal am Aluminium scheiterte und auch Porstner nur die Latte traf.