Der FCM zerlegt den Karlsruher SC und rückt an die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga heran. Für den KSC wird die Auswärtsmisere immer schlimmer.

Magdeburg (dpa) – Der 1. FC Magdeburg hat den Karlsruher SC mit einer Tor-Gala gedemütigt und dessen Auswärtskrise verschärft. Die Mannschaft von Petrik Sander gewann ihr Heimspiel gegen den auf fremdem Boden weiter sieglosen KSC mit 6:1 (1:0) und rückte zunächst auf Platz vier der 2. Fußball-Bundesliga vor.

Nach zwei verwandelten Foulelfmetern von Mateusz Zukowski (39./51. Minute) erhöhten Anselmo García MacNulty (54.), Emmanuel Iyoha (59.), Roko Simic (66.) und Leon Mergner (90.+3) für Magdeburg. Deniz Ofli (82.) erzielte lediglich den Karlsruher Ehrentreffer.

Zwei Abseitstore in der ersten Halbzeit

Die Gäste erwischten den besseren Start und jubelten nach einem Treffer von Noel Eichinger (9.) über die vermeintliche Führung. Wegen Abseits wurde das Tor jedoch aberkannt. Nach rund einer Viertelstunde übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und trafen durch Zukowski ebenfalls ins Netz. Doch auch dieser Treffer zählte wegen Abseits nicht.

Später durfte der Pole dafür gleich doppelt jubeln. Bei seinen Elfmetertoren war KSC-Torhüter Hans Christian Bernat machtlos. Überhaupt waren Standardsituationen an diesem Nachmittag die große Stärke des FCM. Auch dem dritten Treffer ging ein ruhender Ball voraus. Die Gegenwehr der offensiv harmlosen Gäste war endgültig gebrochen und Magdeburg spielte sich in einen Torrausch.