Hertha liefert gegen Karlsruhe eine weitere Gala-Vorstellung ab und steht schon vor dem ersten Advent als Weihnachtsmeister fest. Jetzt kommt der Pokalkracher bei den Bayern.

Berlin (dpa) – Hertha BSC hat sich mit einem weiteren dominanten Auftritt in der 2. Bundesliga schon vor dem ersten Advent den inoffiziellen Titel als Weihnachtsmeister gesichert. Die ungeschlagenen Berliner gewannen drei Tage vor dem Pokalkracher bei Bayern München 4:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC und bauten ihren Vorsprung an der Spitze noch aus.

Vor 55.369 Fans brachte Josip Brekalo die Berliner in der 41. Minute in Führung. Sebastian Grönning erhöhte nach dem Seitenwechsel (50./57.) zweimal, ehe dann wieder Brekalo dran war (64.).

Bei drei noch ausstehenden Partien kann die Hertha vor der Winterpause nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Aus 13 Spielen hat das Team von Trainer Stefan Leitl, das den fünften Ligasieg in Folge einfuhr, 37 Zähler geholt. Die von den Fans besungene Fabelmarke von 100 Zählern ist rechnerisch immer noch möglich.

Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL und Sky) tritt der Hauptstadtclub im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Titelverteidiger aus München an. Der KSC steckt dagegen weiter in der unteren Tabellenregion fest.

Hertha im Glück: Lattenknaller von Wanitzek

Die Anhänger beider Clubs feierten vor der Partie das 50-jährige Jubiläum ihrer Fan-Freundschaft gemeinsam mit einer großen blau-weißen Choreographie. Hertha kontrollierte die Begegnung, die Gäste konterten aber gefährlich. Nach einem frühen Ballverlust hatte Hertha Glück, dass der schöne Schuss von Marvin Wanitzek aus 25 Metern von der Unterkante der Latte zurück ins Feld sprang.

Dann stellten die Berliner ihre Konterqualitäten unter Beweis. Nach einer Ecke der Badener ging es über Kevin Sessa nach vorne. Dessen überlegtes Zuspiel brachte Kapitän Brekalo nach einem langen Lauf zu seinem sechsten Saisontor im Kasten unter.

Nach dem Wechsel dominierten die Hausherren dann nach Belieben. Einen schnellen Gegenangriff schloss Grönning auf Vorlage von Brekalo ohne Mühe ab. Das Duo kombinierte sich dann auch wunderschön zum 3:0. Doch die Berliner gierten nach dem nächsten Treffer. Den leitete Ex-KSC-Keeper Marius Gersbeck mit einem Abschlag ein. Brekalo traf nach einem Abpraller.