Hertha-Coup: Schlüsselspieler Reese verlängert in Berlin

Berlin (dpa) – Der umworbene Offensivspieler Fabian Reese hat seinen Vertrag bei Zweitligist Hertha BSC verlängert. Das neue Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft nun bis 2030, wie die Berliner mitteilten. «Wir alle haben denselben Traum, deshalb will ich Euch heute mitteilen, dass ich bleibe – für Hertha, für Euch, für uns und für die Stadt Berlin», sagte Reese vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels von Hertha gegen Hannover 96 im Olympiastadion.

Für den Hauptstadtclub ist das ein Coup. Reese gilt als einer der besten Spieler der 2. Liga und stand sicher bei Bundesligisten auf dem Zettel. «Es war kein Geheimnis, dass wir Fabi unbedingt langfristig an den Verein binden wollten. Umso glücklicher sind wir nun, dass es uns gelungen ist», sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

Das Ziel bleibt die Bundesliga

Über die nahende Verlängerung war schon in den vergangenen Tagen berichtet worden. Demnach erhält Reese deutlich mehr Gehalt und wird zu Herthas absolutem Topverdiener. Das Ziel bleibt für Reese die Bundesliga, doch das will er nun mit Hertha in der kommenden Spielzeit erreichen.

Die klammen Berliner sind nach dem Verkauf von Eigengewächs Ibrahim Maza an Bayer Leverkusen für kolportierte zwölf Millionen Euro nicht mehr ganz so sehr auf weitere hohe Transfereinnahmen angewiesen.

Publikumsliebling fühlt sich wohl

Reese hatte immer wieder betont, wie wohl er sich bei Hertha fühle. Er ist Publikumsliebling. In die alternative Millionenstadt passt der Offensivmann perfekt. Dazu wird das Team inzwischen von Stefan Leitl trainiert, den Reese schon aus Fürth kennt und als seinen «Lieblingstrainer» bezeichnet.

Offenbar war der 27-Jährige nicht bereit, das aufzugeben und in die Bundesliga zu wechseln. Reese kam im Sommer 2023 von Holstein Kiel nach Berlin. In 53 Pflichtspielen erzielte er für Hertha bislang 23 Tore und bereitete 18 Treffer vor.