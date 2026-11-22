Hertha BSC besteht auch im hitzigen Berlin-Brandenburg-Duell. Bei Energie Cottbus baut der Hauptstadtclub seine Tabellenführung aus. Schon im nächsten Spiel kann eine Weihnachtsmarke gesetzt werden.

Cottbus (dpa) - Hertha BSC hat auch das Derby gegen Energie Cottbus souverän gewonnen und seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die weiter ungeschlagenen Berliner setzten sich beim Aufsteiger in der Lausitz mit 4:0 (1:0) durch und sind bei zehn Punkten Vorsprung auf den Verfolger 1. FC Nürnberg schon nach zwölf Spielen nur noch einen Sieg vom inoffiziellen Titel als Weihnachtsmeister entfernt.

Sebastian Grönning (6. Minute) und Paul Seguin (48.) trafen vor 19.622 Zuschauern im ausverkauften Energie-Stadion jeweils per Kopfball nach Eckbällen. Dyovaisio Zeefuik (90.) und Gustaf Nilsson (90.+1) mit seinem ersten Hertha-Tor legten kurz vor Schluss nach. Die Hertha-Fans können weiter ihren 100-Punkte-Ohrwurm schmettern.

Cottbus rutschte durch die Niederlage im Berlin-Brandenburg-Duell hingegen nach dem siebten Spiel ohne Sieg bis auf den vorletzten Platz ab. Fousseny Doumbia (58.) sah nach einer Notbremse gegen Herthas Jon Dagur Thorsteinsson die Rote Karte. Bei den Berlinern sah der eingewechselte Soufian Gouram (90.+2) in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

Die Hertha dokumentierte die erwartete Überlegenheit schnell auf der Anzeigetafel. Alle Energie-Proteste, dass Linus Gechter vor Grönnings Kopfball Cottbus-Verteidiger King Manu behindert haben sollte, halfen nichts.

Elfmeter für Cottbus zurückgenommen

Cottbus-Coach Claus Dieter Wollitz mochte weiterhin bei fast jeder Szene an der Seitenlinie toben. Die Berliner demonstrierten souverän ihr Selbstvertrauen. Einen Handelfmeter für Cottbus nahm Schiedsrichter Florian Exner (22.) nach Videostudium zurück. Zeefuik hatte die Körperfläche nicht vergrößert.

Seguin machte es Grönning nach und war nach der Pause ebenfalls früh per Kopfball erfolgreich. Die Hertha steuerte sicher dem Sieg entgegen. In Unterzahl konnte Cottbus keine Wende mehr erzwingen. Die Hertha traf im Schlussspurt noch zweimal.