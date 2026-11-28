Nach dem Spiel zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli feiern die Dresdner Fans ihre Mannschaft. Kurz darauf kommt es zu einem großen Polizeieinsatz - mit Folgen für einige Fans.

Dresden (dpa) – Nach dem Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli hat es auf dem Gelände des Rudolf-Harbig-Stadions einen großen Polizeieinsatz gegeben, bei dem drei Personen festgenommen wurden. Die Männer im Alter von 29, 36 und 38 Jahren sollen im Verlauf des Abends dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Dem Trio wird den Angaben nach eine Führungsrolle innerhalb der Gruppierung «Ultras Dynamo» zugeschrieben. Alle drei Personen seien bereits mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.

Polizei umstellt Fanblock direkt nach Abpfiff

Nach dem Abpfiff des Spiels waren am Nachmittag noch auf dem Gelände des Stadions insgesamt etwa 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung der «Ultras Dynamo» von der Polizei umstellt worden. Ab dem Nachmittag liefen den Angaben nach «umfangreiche Exekutivmaßnahmen». Am Abend war der ungewöhnliche Einsatz noch nicht beendet. Beteiligt waren insgesamt 1.000 Polizeibeamte, auch aus Bayern und Berlin.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen 87 Angehörige der Gruppierung «Ultras Dynamo» wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Nach Angaben eines Sprechers wird den Beschuldigten vorgeworfen, «im Rahmen einer streng hierarchisch organisierten Struktur schwere Straftaten begangen zu haben».

Ermittlungen laufen seit 2024

Dazu zählen unter anderem schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Laut Mitteilung laufen bereits sei April 2024 Ermittlungen gegen die Beschuldigten. Im Zuge der Ermittlungen habe es weitere Erkenntnisse zur Struktur und zu den Aktivitäten der Gruppierung gegeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Die Einsatzkräfte durchsuchten neben Wohnungen und Gebäuden in Dresden «sowie punktuell an anderen Orten im Freistaat Sachsen» auch das Clubhaus der «Ultras Dynamo».

Heimspiel für Einsatz bewusst gewählt

Das Heimspiel am Samstag habe man sich bewusst für den Einsatz ausgesucht, um Beweismittel gebündelt an einem Ort sicherstellen zu können, sagte ein Sprecher. Sichergestellt wurden den Angaben nach etwa eine Blockfahne und Fanutensilien wie Schals.

Es sei darum gegangen nachzuweisen, dass es sich um eine Gruppierung handle, die sich unter identitätsstiftenden Symbolen vereint, sagte der Polizeisprecher. «Dass es eben kein loser Zusammenschluss ist von Personen, sondern dass wir hier von einer festen Gruppierung reden, die Strukturen hat, die Wiedererkennung hat und die sich da zugehörig fühlen.»