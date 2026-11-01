Derby-Niederlage, Pokal-Pleite, Geschäftsführer-Aus: Bislang hat die Woche von Hannover 96 alle Anzeichen einer schweren Krise. Gegen Dresden gelingt nun ein kleiner Befreiungsschlag.

Hannover (dpa) – Hannover 96 hat sich mit einem Kraftakt aus der sportlichen Krise gezogen. Einen Tag nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt gewannen die Niedersachsen das Kellerduell mit dem neuen Tabellenletzten Dynamo Dresden nach einem frühen Rückstand noch mit 2:1 (0:1).

Die Tore von Husseyn Chakroun (54.) und Marcel Hartel (61./Foulelfmeter) sorgten nicht nur für den ersten 96-Sieg mit dem neuen Trainer Sandro Wagner. Sie verhinderten auch, dass der Aufstiegskandidat selbst auf den letzten Platz der 2. Fußball-Bundesliga zurückfiel.

Dresden war durch Nicolai Rapp schon in der 11. Minute in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit brachen die Gäste aber ein. Friedrich Müller sah in der 65. Minute auch noch die Gelb-Rote Karte.

Wagners Wechsel wirken

37.200 Zuschauer sahen zwei völlig verschiedene Halbzeiten. Nach dem frühen 0:1 wirkte Hannover völlig verunsichert und Dynamo sehr stabil. Der ehemalige 96er Jonas Sterner hatte in der 41. Minute sogar das 2:0 der Gäste auf dem Fuß.

Wagner nahm zur Pause zwei Wechsel vor und seine Mannschaft steigerte sich dadurch erheblich. Benjamin Källman (51.) und Hartel (52.) hatten die beiden ersten Chancen schon vor der Wende in diesem Spiel. Nach dem verdienten Ausgleich durch Chakroun und einem postwendenden Pfostenschuss von Alexander Rossipal (55.) halfen auch die Dresdener kräftig mit.

Dem Elfmeter ging ein schwerer Fehler im Spielaufbau voraus. Nach zwei Fouls in nur sechs Minuten musste Verteidiger Müller vorzeitig vom Platz. Ein dritter Hannover-Treffer durch Källman (76.) wurde nach dem Eingriff des Videoschiedsrichters nicht gegeben.