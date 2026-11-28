Chancen gibt es zuhauf zwischen Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli, doch erst in der Schlussphase gibt es Tore. Dynamo feiert dabei ein Comeback.

Dresden (dpa) – Dynamo Dresden hat durch zwei Tore in der Nachspielzeit einen dramatischen Sieg gegen den FC St. Pauli gefeiert. Die Sachsen gewannen zu Hause mit 2:1 (0:0). Dynamos Thomas Keller (90.+4) mit einem Foulelfmeter und Kaan Inanoglu (90.+6) per Abstauber drehten vor 30.575 Zuschauern das Spiel. Zuvor hatte St. Paulis Startelf-Debütant Erik Ahlstrand (79.) die Gäste in Führung gebracht.

St. Pauli hatte im ersten Abschnitt mehr von der Partie und eine Vielzahl guter Chancen. Youssoupha Niang (13.) scheiterte mit einem Kopfball an der Latte, den zurückspringenden Ball klärte Friedrich Müller gegen den einschussbereiten Abdoulie Ceesay.

Dresdens Ahmet Muhamedbegovic (25.) rettete zudem auf der Linie gegen einen Hacken-Ableger von Arkadiusz Pyrka. Und Dynamo-Keeper Lennart Grill bewies in mehreren anderen Situationen seine Klasse. Von den Gastgebern kam relativ wenig, weil die sich bietenden Kontergelegenheiten zu unsauber vorgetragen wurden. Die beste Dresdner Chance hatte Robert Wagner (22.), der per Flugkopfball nur die Latte traf.

Dynamo belohnt sich für eine klare Steigerung

In Hälfte zwei machte zunächst Dynamo viel Druck und hatte zwischen der 55. und 59. Minute durch Ben Bobzien und dreimal Vincent Vermeij die Chance zur Führung. Ein Treffer des Niederländers wurde dabei wegen einer Abseitsstellung nach Videobeweis zurückgenommen. Danach verflachte das Spiel, ehe die Begegnung in der Schlussphase eine spektakuläre Wendung nahm.