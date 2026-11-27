Am Sonntag spielen Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg in der 2. Fußball-Bundesliga gegeneinander. Nach einem Vorfall vor dem Nachbarschaftsduell ermittelt die Polizei schon jetzt.

Braunschweig (dpa) – Vor dem Zweitliga-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg haben offenbar Fußballfans der Eintracht für einen Eklat in der Nachbarstadt gesorgt. 22 Stadtbusse der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) wurden in der Nacht zu Freitag mit Graffitis wie «BTSV Ultras» besprüht und konnten am Morgen teilweise nicht eingesetzt werden.

Die WVG bestätigte den Vorfall und sprach von mehreren ausgefallenen Fahrten. Die Polizei in Wolfsburg nahm Ermittlungen auf.

Beide Städte liegen nur etwa 35 Kilometer voneinander entfernt. Das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hat zwar nicht die Brisanz des Niedersachsen-Derbys zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Dennoch besteht auch zwischen Braunschweig und Wolfsburg im Fußball eine große Rivalität.