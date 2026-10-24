Cottbus geht zunächst in Führung, Heidenheim schlägt zurück: In der zweiten Halbzeit drängt der FCH auf die Führung, scheitert aber an der Chancenverwertung.

Heidenheim (dpa) – Der 1. FC Heidenheim bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga durch das 1:1 (0:1) gegen den Aufsteiger Energie Cottbus zu Hause ungeschlagen. Allerdings verpasste es die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, ihre Ausgangsposition im Aufstiegskampf zu verbessern. Für Cottbus war es das vierte sieglose Spiel nacheinander.

Dabei gingen die Gäste in der Heidenheimer Voith-Arena mit 1:0 in Führung. Lucas Copado (40. Minute) nutzte seinen Geschwindigkeitsvorteil aus und hob dann auch noch den Ball über FCH-Keeper Thomas Dähne.

Nach dem Seitenwechsel gelang Oualid Mhamdi der Ausgleich (49.). Sein Schuss wurde von Tim Campulka unhaltbar abgefälscht. Heidenheim hatte die besseren Chancen, im Verlauf der zweiten Halbzeit aber auch Pech: Einen Schlenzer von Budu Siwsiwadse entschärfte Energie-Schlussmann Marcel Lotka, bei einem Abschluss des eingewechselten Marcel Costly rettete wenig später der Pfosten (63.).

Auch Alessandro Vogt ließ gute Möglichkeiten aus (79./84.). Zudem erzielte Patrick Mainka ein Abseitstor (85.). Insgesamt kam Heidenheim auf mehr als 30 Abschlüsse.