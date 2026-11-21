St. Pauli erwischt Bochum am Millerntor gleich zweimal kalt - zwischendurch kommt aber auch der VfL zu guten Chancen. Am Ende jubeln die Hamburger über den dritten Saisonsieg.

Hamburg (dpa) – Der FC St. Pauli hat den dritten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen den VfL Bochum setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion mit 2:0 (1:0) durch. Die Treffer für die Hamburger erzielten Youssoupha Niang (3. Minute) und Tomoya Ando (47.).

Durch den dritten Sieg vor den heimischen Fans sprangen die Gastgeber mit 15 Zählern auf Platz acht. Der VfL rutschte mit weiter 14 Zählern auf Rang elf ab.

VfL findet lange nicht ins Spiel

Die Kiezkicker hatten einen Einstand nach Maß. Die Schwaden der von den Bochumer Fans eingesetzten Pyrotechnik hatten sich kaum verzogen, da flankte Eric Smith den Ball von der rechten Seite auf Niang, der zur frühen Führung abschloss. Kurz darauf scheiterte Ando am stark reagierenden VfL-Keeper Timo Horn. Die Bochumer wussten angesichts von mehr als 80 Prozent Ballbesitz der Gastgeber in der Anfangsphase kaum, was ihnen geschah.

Der VfL brauchte lange, bis er in die Partie fand. Trainer Uwe Rösler, der in seiner gewohnt kurzen Hose dem kalten Hamburger Regen trotzte, gestikulierte am Spielfeldrand. Es dauerte bis zur 26. Minute, ehe Christian Rasmussen die erste Chance für den VfL hatte – der Schuss des Dänen flog aber am Tor vorbei. Nur wenig später setzte Berkan Taz den Ball an den Pfosten (29.).

St. Pauli zog sich in der Folge weiter zurück und erlaubte den Gästen so, allmählich die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. In der 40. Minute war der Hamburger Torhüter Ben Voll beim nächsten Taz-Abschluss zur Stelle. Nach einem starken Beginn brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung mit etwas Glück in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte schlägt St. Pauli früh zu

In der Kabine schien St. Pauli neue Kräfte gesammelt zu haben. Wieder starteten die Hausherren enorm druckvoll. Gegen Niang konnte Horn noch parieren, der Nachschuss von Ando ging dann aber über den Pfosten in die Maschen. In der Folge verpasste es die Rapp-Elf, für die vorzeitige Entscheidung zu sorgen. Bochum sorgte aber nicht mehr für viel Gefahr.