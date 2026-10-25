Osnabrück (dpa) – Mit dem zweiten Heimsieg der Saison hat sich der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann der Aufsteiger mit 3:0 (2:0) und ist nun Tabellenneunter. Die Franken konnten dagegen nicht an die gute Leistung beim 2:0 gegen Eintracht Braunschweig vor einer Woche anknüpfen und müssen sich erst einmal wieder nach unten orientieren.

Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erzielten Daniel Kofi Kyereh (37. Minute), Robin Meißner (39.) und Ismail Badjie (75.) die Treffer für die Lila-Weißen. Am Ende hätten die Niedersachsen auch noch deutlicher gewinnen können.

Doppelschlag in 101 Sekunden

Dabei passierte in der ersten halben Stunde nicht viel. Doch dann schlug der VfL vor der Pause innerhalb von 101 Sekunden zweimal zu. Beide Male sah die Defensive der Fürther nicht gut aus. Beim 1:0 ließen sich die Gäste viel zu einfach auskontern, beim zweiten Osnabrücker Treffer leistete sich Paul Will einen schweren Fehler.

Auch nach dem Seitenwechsel war von Fürth fast nichts zu sehen. Stattdessen traf Osnabrücks bester Spieler Kyereh in der 48. Minute nur die Latte. Der eingewechselte Badjie machte dann eine Viertelstunde vor dem Ende alles klar für die Gastgeber.