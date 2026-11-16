Der Sport-Geschäftsführer musste gehen, der Sportdirektor genauso. Jetzt stellt sich Hannover 96 ganz neu auf. Der neue starke Mann im sportlichen Bereich kommt aus England.

Hannover (dpa) – Gut zwei Wochen nach der Trennung von Jonas Boldt hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 einen neuen Sportchef verpflichtet. Der 38-jährige Gabor Ruhr kommt vom englischen Club Norwich City, wo er zuletzt den Scouting-Bereich leitete. In Deutschland war Ruhr zuvor für den 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt sowie Hertha BSC tätig.

«Gabor Ruhr erfüllt das Wunschprofil, das wir definiert haben, in vollem Umfang. Er ist ein moderner Sportdirektor mit einem breiten Netzwerk und hat in mehreren Gesprächen mit einer hohen Wissensqualität, einer weitreichenden Expertise in allen relevanten Bereichen und einer großen Klarheit in seinen Gedanken und Ansätzen überzeugt», sagte Hannovers Aufsichtsrats-Chef Martin Kind.

Die 96er strukturieren ihren sportlichen Bereich völlig neu. Neben Sport-Geschäftsführer Boldt musste auch der bisherige Sportdirektor Ralf Becker gehen. Ruhr wird nicht in die Geschäftsführung wechseln, sondern als Sportdirektor arbeiten. Sein Aufgabenbereich umfasst aber neben der sportlichen Leitung des Profifußball-Bereichs auch das Talentscouting, das Vertragsmanagement und die Verantwortung für die Nachwuchsakademie.

«Bei Norwich City habe ich ein hervorragendes Arbeitsumfeld und ein großartiges Team vorgefunden. Aber die Chance, die Rolle des Sportdirektors in Hannover in dieser Situation zu übernehmen, wollte ich unbedingt wahrnehmen», sagte Ruhr.