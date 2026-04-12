Im Aufstiegsendspurt haben sich Schalke und Paderborn von der Konkurrenz etwas abgesetzt. Im Kampf um Platz drei hat plötzlich ein Serien-Sieger beste Karten.

Düsseldorf (dpa) - Dem FC Schalke 04 ist auf der Zielgeraden der Saison ein ganz großer Schritt zurück in die Fußball-Bundesliga gelungen. Während einige Verfolger Punkte liegen ließen, gewannen die Schalker in Unterzahl das Spitzenspiel bei der SV Elversberg mit 2:1 (1:1) und bauten ihren Vorsprung auf Platz vier auf sechs Zähler aus. Und das allen Rückschlägen zum Trotz.

Schritt halten kann da derzeit nur der SC Paderborn. Nach dem 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg haben die Ostwestfalen als Tabellenzweiter einen Punkt Rückstand auf Schalke. Matchwinner war Filip Bilbija, der alle vier Tore erzielte. «Wir gehen mit breiter Brust in die letzten fünf Spiele und bleiben dran», sagte der 25-Jährige bei Sky.

Wettschießen um die Tabellenspitze

Elversberg dagegen fiel am Sonntag auf Rang vier zurück - schon mit fünf Punkten Abstand auf Paderborn. Dabei hatten sich die Elversberger am Sonntagmittag noch mit Schalke im direkten Duell und mit Paderborn im Fernduell ein Wettschießen um die Tabellenspitze geliefert.

Während der ersten Halbzeit, als in diesen beiden Partien sieben Tore fielen, rotierten die drei Teams bei jedem Treffer an der Spitze der Blitz-Tabelle. Am Ende aber behält Schalke Platz die Oberhand. «Emotionen, Leidenschaft und pure Liebe», fasste Schalkes Trainer Miron Muslic seine Gefühlslage nach dem Schlusspfiff zusammen.

Seine Mannschaft konnte in Elversberg auch die Ausfälle von Stürmer-Star Edin Dzeko, Abwehrchef Nicola Katic oder Kapitän Kenan Karaman sowie ein frühes Gegentor von Luca Schnellbacher (4. Minute) und die Gelb-Rote Karte für Moussa Ndiaye nicht aufhalten. Soufiane El-Faouzi (28.) und Moussa Sylla (56.) bescherten zehn den Schalkern einen erneuten Sieg.

Hannover feiert den nächsten Sieg

Hinter dem Spitzenduo überzeugte auch Hannover 96: Das 2:0 (1:0) beim SV Darmstadt 98 war der vierte Sieg in Folge und lässt die gemeinsam mit Paderborn beste Rückrundenmannschaft bis auf Relegationsplatz drei klettern - vier Punkte hinter Paderborn.

Verständlich, dass angesichts dieser Serien 96-Kapitän Enzo Leopold voller Vorfreude auf den Saisonschlussspurt schaute: «Was wir geleistet haben, gibt uns eine breite Brust für die kommenden Wochen. Diese Euphorie und das Selbstvertrauen nehmen wir genauso mit.» Am Samstag (20.30 Uhr/Sky) ist Paderborn zu Gast in Hannover.

Darmstadt wird durchgereicht

Ein großer Verlierer ist Darmstadt 98. Das 0:2 gegen Hannover war bereits die vierte sieglose Partie in Folge und die zweite Niederlage nacheinander ließ die Lilien in den vergangenen Wochen von Rang zwei auf Platz fünf abstürzen. Aber aufgegeben wird trotzdem nicht.

«Wir hatten in dieser Saison so viel Spaß miteinander, haben so viel Leidenschaft investiert, dass wir auf gar keinen Fall eine Sache tun werden: Jetzt aufhören, nur weil es gerade etwas holprig läuft», sagte Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt nach der ersten Heimpleite in dieser Saison.