In der ersten Halbzeit spielt nur die Arminia, Braunschweig ist erschreckend schwach. Die Gäste zeigen später eine Reaktion. Zum Punktgewinn reicht es aber nicht.

Bielefeld (dpa) – Arminia Bielefeld hat seine starke Heimbilanz weiter ausgebaut. Die Ostwestfalen blieben durch das 3:1 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig daheim auch im zehnten Zweitligaspiel nacheinander in der Schüco Arena ungeschlagen. Joel Grodowski (27. Minute/68.) und Maximilian Großer (24.) erzielten vor fast 27.000 Zuschauern die Tore für die Arminia. Aaron Opokus (56.) Anschlusstreffer machte die Partie kurzzeitig wieder spannend.

Das Spiel der Tabellennachbarn begann zunächst mit einer Schweigeminute für den unter der Woche verstorbenen Bielefelder Jugendtrainer Nico Bäumker. Danach zeigten die Gastgeber, dass sie ihre Heimserie fortsetzen wollten. Seit Februar verlor die Arminia kein Spiel mehr in der Schüco Arena.

Der für Felix Hagmann in die Startelf gerückte Jannik Rochelt vergab die erste große Möglichkeit. Großer und Grodowski machten es später besser. Braunschweig fand trotz Rückenwind aus dem Derbysieg am letzten Spieltag gegen Hannover überhaupt nicht ins Spiel, war erschreckend schwach und harmlos.

Anderes Spiel nach der Pause

Braunschweigs Coach Lars Kornetka nahm daher gleich drei Wechsel in der Pause vor. Doch besser wurde es zunächst nicht. Opokus Tor fiel aus dem Nichts, sorgte aber plötzlich für ein offenes Spiel. Nun waren auch die Gästefans, die Hoffnung schöpften, wieder zu hören.

Braunschweig agierte nun mit einer ganz anderen Körpersprache und drängte auf den Ausgleich. Bei den Hausherren ging die Souveränität verloren. Sie kämpften aber verbissen um die drei Punkte. Grodowski sorgte mit seinem Tor bei den Gästen für Ernüchterung.