Kiel (dpa) – Der KSV Holstein Kiel hat mit einem überzeugenden 3:0 (1:0) über Dynamo Dresden seinen Trainer Tim Walter aus der Schusslinie genommen. Das bisherige Tabellenschlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga rückte mit dem ersten Saisonsieg bis auf Platz 13 nach vorn. Giorgi Kvilitaia hatte die «Störche» bereits nach neun Minuten in Führung gebracht. Der 27 Sekunden zuvor eingewechselte Jonas Therkelsen schoss nach 73 Minuten das zweite Tor, ehe Phil Harres (86.) das Spiel entschied. Niklas Hauptmann scheiterte mit einem schlecht geschossenen Foulelfmeter an Timon Weiner im Kieler Tor (63.).

Kiel überließ Dresden viel Ballbesitz, war aber die gefährlichere und effektivere Mannschaft. So hätten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit höher führen müssen. Harres (33.) scheiterte per Kopf am Pfosten. Von Dynamo kam erst nach der Pause mehr Druck, mit vielen unsauberen Aktionen machte sich das Team aber das Leben selbst schwer. Als Hauptmann den Foulelfmeter verschossen hatte, sank die Moral und Kiel nutzte seine wenigen Chancen dann zum klaren Sieg.