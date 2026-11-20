Der 1. FC Magdeburg gewinnt nach vier sieglosen Auswärtsspielen wieder in der Fremde und springt auf den dritten Platz. Arminia Bielefeld kassiert die erste Heimniederlage seit Februar.

Bielefeld (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat nach vier sieglosen Auswärtsspielen wieder in der Fremde gewonnen und mit einem 2:1 (2:0)-Sieg bei Arminia Bielefeld zumindest vorerst den dritten Platz erobert. 23 Punkte sind Magdeburgs beste Zweitliga-Bilanz nach zwölf Spielen.

Felipe Chavez (12.) und Emmanuel Iyoha (45+1.) erzielten die Tore bei einem Gegentreffer durch Henri Koudossou (62.). Für Bielefeld war es saisonübergreifend im elften Heimspiel seit Februar die erste Niederlage. Nach zuvor drei Siegen und zwei Unentschieden in dieser Saison in der Schüco-Arena waren die drückenden Arminen am Ende nicht abschlussstark genug.

Das Magdeburger 1:0 erzielte in der 12. Minute die FC-Bayern-Leihgabe Chavez. Der in Deutschland geborene Peruaner (19) war für den verletzten Torben Müsel in die Startelf gerückt. In Bielefelds Dominanz hinein erhöhte kurz vor der Pause Iyoha mit seinem siebten Saisontor auf 2:0 (45.+1).

Arminia-Torwart Kersken muss benommen vom Feld

In der 56. Minute musste Bielefelds Torwart Jonas Kersken nach einem Zusammenprall mit Magdeburgs Stürmer Mateusz Zukowski minutenlang behandelt werden. Er ging benommen vom Feld. Erst in der 61. Minute kam Ersatztorwart Leo Oppermann ins Spiel. Eine Minute später erzielte der zeitgleich eingewechselte Koudossou für Bielefeld nur noch das 1:2. Mehr ließ Magdeburg nicht mehr zu.