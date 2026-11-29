Der große Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg bleibt in der 2. Bundesliga weiter unter seinen Möglichkeiten. Auch in Braunschweig reicht es trotz einer späten Führung nicht zum Sieg.

Braunschweig (dpa) – Der VfL Wolfsburg hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Beim stark ersatzgeschwächten Nachbarn Eintracht Braunschweig spielten die «Wölfe» trotz einer späten Führung nur 1:1 (0:0) und verpassten dadurch den Sprung auf Platz drei der Tabelle.

Mit seinem 100. Zweitliga-Tor traf Robert Glatzel erst in der 81. Minute zum 1:0 für Wolfsburg. Robin Heußer gelang in der 90. Minute der verdiente Ausgleich. Vor 22.220 Zuschauern zeigte der VfL eine ideen- und emotionslose Leistung.

Zwischen beiden Städten liegen nur rund 35 Kilometer. Ein Großaufgebot der Polizei sicherte dieses spannungsgeladene Spiel ab. Die Wolfsburger Vorteile bei der Kaderqualität wurden sogar noch weiter verstärkt, weil die Braunschweiger zumindest in der Defensive mit dem letzten Aufgebot antraten. Vier von fünf Innenverteidigern des Kaders fehlten verletzt. Kurzfristig fiel auch noch der erkrankte Spielmacher Max Marie aus.

Not-Abwehr steht sicher

Gemessen daran hielt die Eintracht gut mit. Die Defensive stand sehr sicher, auch wenn das Mittelfeldtalent Tristan Wagner in der Abwehr aushalf und Linksverteidiger Noah Katterbach ins Zentrum vorrückte. Einen Fernschuss (24.) und einen Kopfball (39.) von Glatzel: Mehr ließen die Braunschweiger nicht zu. Nach vorne wurden sie trotz einiger aussichtsreicher Kontersituationen aber auch nicht gefährlich.

Nach der Pause wurde es kurzzeitig brenzlig: Wolfsburger Fans schossen einen Feuerwerkskörper in einen Braunschweiger Zuschauerrang. Eintracht-Anhänger wollten sich daraufhin Richtung Gästeblock bewegen. Die Polizei verhinderte dies jedoch.

Auf dem Spielfeld wurde der VfL nun druckvoller, blieb aber harmlos. Braunschweig stand tief in der eigenen Abwehr und hatte durch Aaron Opoku (54.) und Kevin Ehlers (69.) sogar lange Zeit die besten Chancen der zweiten Halbzeit. In der Schlussphase wurde es turbulent. Nach dem späten Ausgleich sind die «Wölfe» schon seit fünf Auswärtsspielen sieglos.