Der große Aufstiegsfavorit schlägt den Tabellenletzten mit 3:0. Was nach einer klaren Angelegenheit in Wolfsburg aussieht, hat aber vor allem einen Grund: drei Kieler Geschenke.

Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg hat dem neuen Trainer Mitch Kniat den Einstand bei Holstein Kiel verdorben. Der große Aufstiegsfavorit der 2. Fußball-Bundesliga besiegte den Tabellenletzten mit 3:0 (0:0). Alle drei Tore vor 21.013 Zuschauern waren Kieler Geschenke. Zwei fielen sogar nach beinahe direkt verwandelten Eckbällen.

Das 1:0 war ein Eigentor des Kieler Torwarts Timon Weiner, dem in der 50. Minute die Hereingabe seines langjährigen Teamkollegen Alexander Bernhardsson durch die Finger rutschte. Der Schwede war erst in diesem Sommer von Kiel nach Wolfsburg gewechselt. Nach dem nächsten Kieler Patzer erhöhte Fraser Hornby auf 2:0 (67.). Bei Fabian Reeses Eckball-Tor (77.) behinderten sich Weiner und sein Mitspieler Kasper Davidsen gegenseitig.

Und auch wenn die teuerste Mannschaft der Liga ihre individuelle Qualität auch diesmal nicht ausschöpfte: Vor den beiden Nachbarschaftsduellen mit Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg verkürzte der VfL den Rückstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg auf zwei Punkte.

Kiel mit gutem Beginn

Die Kieler hatten die erste Chance des Spiels, als Guillermo Balzi den Wolfsburger Torwart Timon Wellenreuther zu einer Glanzparade zwang (6.). Holstein attackierte auch unter Kniat griffig und früh, wirkte dabei aber zumindest eine Halbzeit lang deutlich kompakter als unter dessen Vorgänger Tim Walter. In der 24. Minute traf Balzi nur die Latte.

Glück hatten die Gäste in den Minuten davor: Da lief der gebürtige Kieler Reese völlig allein auf das Tor zu, schoss den Ball aber vorbei (15.). Nur zwei Minuten später kam Robert Glatzel im Strafraum frei zum Kopfball, scheitert aber aus kurzer Distanz an Weiner (17.).

Pfiffe gegen VfL

Eine wachsende Unzufriedenheit mit der strikten Spielidee des Trainers Tobias Strobl ist in Wolfsburg trotzdem spürbar. Am Ende der ersten Halbzeit gab es Pfiffe der Zuschauer, als die Mannschaft zum wiederholten Mal versuchte, den Ball auf riskante Weise aus dem eigenen Strafraum heraus zu kombinieren. Auch nach zwölf Spieltagen wirkt das VfL-Spiel zu unbeständig und verkopft.

Nach dem Wechsel profitierten die Gastgeber vor allem von den haarsträubenden Kieler Fehlern. Vor dem 2:0 misslang dem Abwehrspieler David Zec eine Kopfballrückgabe auf Weiner. Danach war die Wolfsburger Offensive nicht mehr aufzuhalten. Reese (71.) und Alessio Besio (86.) vergaben weitere gute Chancen.