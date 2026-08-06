Über einen Transfer von Mohamed Salah in die Türkei wird seit längerem spekuliert. Nun hat Ägyptens Fußball-Held bei einem Club aus der Türkei unterschrieben.

Trabzon (dpa) - Der Wechsel des ägyptischen Stürmerstars Mohamed Salah zum türkischen Spitzenclub Trabzonspor ist perfekt. Der ehemalige Angreifer des FC Liverpool unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028, wie der Verein mitteilte. Bereits am Mittwoch war Salah am Flughafen Istanbul angekommen, zu sehen in einem Trikot von Trabzonspor.

Der Club hatte am Dienstagabend Verhandlungen über einen Transfer bestätigt. Medienberichten zufolge soll Salah ein Jahresgehalt von rund 17 Millionen Euro erhalten.

Unglückliches WM-Aus gegen Argentinien

Hunderte Fans hatten Salah am Flughafen begrüßt. «Trabzonspor, seid Ihr bereit? Ich kann Euch hören. Wir sehen uns bald», sagte der Angreifer in einem Video, das der Ex-Meister aus der Stadt Trabzon am Schwarzen Meer verbreitete. Nun teilte der Verein Fotos von Salah, wie er seinen neuen Vertrag unterschreibt.

Bereits seit längerem war über die Verpflichtung von Salah spekuliert worden, der mit Ägyptens Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft höchst unglücklich ausgeschieden war.

Gegen den späteren Finalisten Argentinien gab es im Achtelfinale nach einer 2:0-Führung in der Schlussphase noch eine 2:3-Niederlage. Die Ägypter hatten dabei mit der Schiedsrichterleistung und einer Entscheidung unmittelbar vor dem entscheidenden Treffer gehadert.