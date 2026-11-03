Jude Bellingham ist das Gesicht einer neuen Unterwäsche-Kampagne. Im Netz gibt es reichlich Kommentare auf die Posen des Fußballstars - ein pikanter kommt vom Ex-Teamkollegen Toni Kroos.

Berlin (dpa) – Fußballstar Jude Bellingham hat mit freizügigen Unterwäsche-Fotos für Aufregung gesorgt – nicht nur unter Fans. Der englische Nationalspieler posierte als Gesicht einer neuen Kampagne des US-Modeunternehmens Calvin Klein sehr aufreizend, wie Bilder und Videos vom Shooting bei Instagram zeigten.

Viele Fans des 23-Jährigen, der bei Instagram rund 56 Millionen Follower hat, zeigten sich in den insgesamt mehr als 130.000 Kommentaren begeistert. Es gab zahlreiche Liebesbekundungen an den früheren Profi von Borussia Dortmund, der gerade unter jungen Menschen auch zunehmend als Stil-Ikone gilt. Das – nicht ganz eindeutige – Feedback mit dem größten Zuspruch (deutlich über 600.000 „Gefällt mir“-Klicks) kam von Bellinghams ehemaligem Real-Madrid-Teamkollegen Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 hinterließ nur drei Buchstaben: «WTF», also What the fuck (Was zum Teufel?).