Der brasilianische Stürmerstar Neymar ist noch immer der teuerste Fußballer der Welt. Seine WM-Chancen sind jetzt aber noch einmal deutlich gesunken.

Rio de Janeiro (dpa) – Die Fußball-WM wird in diesem Jahr wahrscheinlich ohne Brasiliens Stürmerstar Neymar stattfinden. Nationaltrainer Carlo Ancelotti berief den noch immer teuersten Spieler der Welt nicht in sein Aufgebot für die USA-Reise mit zwei Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März.

Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Und Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der 34-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Auch ohne Neymar genug Optionen

Seitdem fand Neymar nie mehr zu alter Form zurück. Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC ließ ihn im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Im brasilianischen Angriff hat Ancelotti aber auch ohne Neymar und den verletzten Real-Madrid-Star Rodrygo (Kreuzbandriss) noch viele Alternativen: Auf der USA-Reise setzt der italienische Star-Trainer unter anderem auf Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), den ehemaligen RB-Leipzig- und Hertha-BSC-Stürmer Matheus Cunha (Manchester United) sowie auf den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford)