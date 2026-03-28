Die USA wollen bei der Fußball-WM im eigenen Land weit kommen. Im ersten Testspiel des Jahres kassiert das Team einen Dämpfer gegen Belgien. Etwas besser läuft es für Co-Gastgeber Kanada.

Atlanta (dpa) – Co-Gastgeber USA hat seinen ersten Härtetest im WM-Jahr deutlich verloren. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino unterlag in Atlanta gegen Belgien 2:5 (1:1). Der frühere Schalke-Profi Weston McKennie von Juventus Turin brachte die USA nach einer Ecke in Führung (39. Minute). Zeno Debast glich mit einem Fernschuss kurz vor der Pause aus (45.).

Nach dem Seitenwechsel drehten die Belgier auf und trafen durch Amadou Onana (53.), Charles de Ketelaere (59./Handelfmeter) und den früheren Bundesliga-Profi Dodi Lukebakio (68., 82.). Patrick Agyemang gelang nur noch der Ehrentreffer (87.).

Zuvor fünf Spiele in Serie ohne Niederlage

Für die USA ist es ein Rückschlag weniger als drei Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ende vorigen Jahres hatte das Team vier Siege und ein Unentschieden aus fünf Spielen geholt, allesamt gegen WM-Teilnehmer wie Japan oder Uruguay. In ihrer Vorrunden-Gruppe treffen die USA im Sommer auf Paraguay und Australien sowie den Sieger des Playoff-Finals zwischen Kosovo und der Türkei.

Kanada mit Unentschieden gegen Island

Mit Kanada war zuvor ein weiterer Gastgeber im Einsatz. Das Team von Trainer Jesse Marsch erkämpfte sich gegen Island noch ein 2:2 (0:2). Orri Oskarsson hatte die Gäste vor der Pause mit einem Doppelpack überraschend in Führung gebracht (9., 21.), Kanadas Starstürmer Jonathan David von Juventus Turin verwandelte nach der Pause zwei Foulelfmeter (67., 75.) zum verdienten Ausgleich. Tajon Buchanan sah in der Schlussphase wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.