Der FC Liverpool bleibt auch im zweiten Saisonspiel unter dem neuen Trainer Andoni Iraola sieglos. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz jubelt nur kurz.

Liverpool (dpa) – Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool auch im zweiten Saisonspiel der englischen Premier League keinen Sieg eingefahren. Gegen Nottingham Forest kamen die Reds mit ihrem neuen Trainer Andoni Iraola wie schon im ersten Liga-Spiel bei Newcastle United nur zu einem 2:2 (0:1). Ein sehenswerter Treffer von Wirtz wurde aberkannt.

Liverpool zweimal im Rückstand

Alexander Isak (60. Minute) und Victor Muñoz (82.) – bei seinem ersten Startelf-Einsatz überhaupt für Liverpool – trafen im Stadion Anfield jeweils zum Ausgleich für die Gastgeber. Nottingham Forest mit dem früheren Frankfurt-Coach Oliver Glasner an der Seitenlinie war durch Dan Ndoye (24.) und Morgan Gibbs-White (70.) per Strafstoß zweimal in Führung gegangen.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz schoss in der 32. Minute den vermeintlichen Ausgleichstreffer. Doch weil der Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong zuvor knapp im Abseits gestanden hatte, wurde das Tor nach VAR-Entscheidung kassiert. Bitter für Wirtz, der nach einer durchwachsenen ersten Saison in Anfield in der Kritik steht.

Bradley Barcola soll kommen

Laut Medienberichten steht der FC Liverpool kurz vor der Verpflichtung des französischen Nationalspielers Bradley Barcola von Paris Saint-Germain. Nach Informationen von BBC Sport soll der Club der Ablösesumme von insgesamt rund 144 Millionen Euro (123 Millionen Pfund) inklusive Bonuszahlungen für den 23-Jährigen zugestimmt haben.