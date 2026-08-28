Berlin (dpa) – Eines haben Jürgen Klopp und Florian Wirtz gemeinsam. Beide sind Teil des FC Liverpool und schon eine Weile im Fußballgeschäft. Da überrascht es dann doch, dass sich der neue Bundestrainer und der deutsche Nationalspieler noch nie persönlich getroffen haben. «Wir haben tatsächlich vor zwei Tagen das erste Mal telefoniert. Ich hatte vorher noch nie Kontakt zu ihm gehabt», sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit RTL und Sky Sport.

Klopp, der an der Anfield Road zwischen 2015 und 2024 mit dem Gewinn der englischen Meisterschaft und der Champions League zur Legende wurde, ist ein Fan von Wirtz. «Ich habe schon gehört, dass er das ein oder andere Mal über mich geredet hat», sagte der 23-Jährige, der im Sommer 2025 für eine Mega-Ablöse für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Reds gewechselt war. «Menschen hier aus dem Verein haben mir von ihm berichtet und deswegen war es ganz cool, dass ich ihn mal kennenlernen durfte, mal mit ihm sprechen konnte, und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.»

Treffen bei der Nationalmannschaft?

Zu einem ersten persönlichen Austausch dürfte es aber bald kommen. Denn Klopp wird am 17. September seinen ersten Nationalmannschaftskader benennen. Vier Tage danach versammelt er dann sein Aufgebot im DFB-Stammquartier in Herzogenaurach. Am 24. September steht nach einer Mini-Vorbereitung zum Start in die Nations-League-Gruppenphase in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande das große Klopp-Debüt an – mutmaßlich mit Wirtz im Kader.