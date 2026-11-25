Der Fußballer des Jahres in Afrika wird Anfang Dezember gekürt. Zu den verbliebenen Kandidaten gehört auch ein aktueller Profi des FC Bayern.

Lagos/München (dpa) – Der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari vom FC Bayern München kann sich Hoffnungen auf die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres in Afrika machen. Wie der Kontinentalverband CAF mitteilte, gehört der aktuell verletzte Offensivspieler zu den fünf Finalisten für die Ehrung. Das Quintett wurde aus einer Liste mit insgesamt zehn Kandidaten ausgewählt.

Neben Saibari, der sich Ende Oktober im Bundesligaklassiker gegen Borussia Dortmund (2:2) einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte, haben auch seine Landsleute Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) und Brahim Díaz (Real Madrid) Chancen. Der frühere Dortmunder Hakimi ist aktueller Titelträger.

Zudem stehen auch die beiden Senegalesen Pape Gueye (FC Villarreal) und Sadio Mané (Al Nassr), der früher für den FC Bayern spielte, auf der sogenannten Shortlist. Senegal war erst am Dienstag durch den Internationalen Sportgerichtshof Cas nach einem Chaos-Finale im Januar gegen Marokko wieder zum Afrika-Meister erklärt worden. Der Fußballer des Jahres in Afrika wird am 2. Dezember in Lagos (Nigeria) bekanntgegeben.